Москва, 1 января, 2016, 04:20 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации, сообщает ИА REGNUM. Закон Госдума приняла в свете растущего числа судебных разбирательств с участием России за рубежом, в частности, по нашумевшему делу ЮКОСа.

Иголки кактуса

Юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его имущества на территории России могут быть ограничены на основе принципа взаимности, если в этой стране РФ предоставляется юрисдикционный иммунитет в более ограниченном объеме. Положения закона будут применяться, если Россия и иностранное государство не договорились об ином.

Иностранное государство, которое предъявило иск в суд против России, вступило в разбирательство в российском суде или предприняло иное действие по существу дела, будет признаваться отказавшимся от судебного иммунитета. Отказ иностранного государства от судебного иммунитета в отношении конкретного спора не может быть отозван и будет распространяться на все стадии судебного разбирательства.

Сейчас российское законодательство основано на концепции абсолютного иммунитета, согласно которой предъявление в российских судах исков к иностранному государству, наложение ареста на его имущество или принудительное исполнение вынесенного против него судебного решения допускается лишь с согласия соответствующего государства.

Вместе с тем в законодательстве зарубежных стран широкое распространение получила концепция ограниченного иммунитета, или функционального иммунитета.

Закон, по словам главы комитета Госдумы по собственности Сергея Гаврилова (КПРФ), «позволит обеспечить надлежащую защиту имущественных интересов нашей страны и станет адекватным ответом на излишне ангажированную позицию тех государств, которые не хотят считаться с интересами России».