Москва, 11 декабря, 2015, 14:09 — ИА Регнум. В рамках III Форума СМИ Северного Кавказа в Пятигорске состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской интернет-премии «Прометей-2015». В церемонии награждения лауреатов приняли участие вице-спикер Государственной думы РФ Сергей Железняк, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, заместитель генерального директора ТАСС Константин Паршин. Лауреатами премии в этом году стали около 50 всероссийских и кавказских проектов.

Тимур Агиров Вручение интернет-премии «Прометей»

Как сообщил руководитель оргкомитета конкурса Ражап Мусаев, кроме награждения в основных номинациях, ряд проектов были отмечены специальными призами. «Если раньше нашей премией награждались преимущественно кавказские интернет-проекты, то в этом году «Прометей» получил статус всероссийского конкурса. В связи с этим региональным проектам было непросто конкурировать с мощными федеральными интернет-ресурсами. Но тем не менее, ряд общественно значимых региональных инициатив были отмечены специальными призами», — отметил Ражап Мусаев.

В основных номинация премии победителями стали социальная сеть «Одноклассники» («Связь и телекоммуникации»), спортивный портал «Чемпионат.ком» («Спорт, здоровый образ жизни»), просветительский проект «Лекториум» («Наука и образование») и другие.

Среди региональных проектов лауреатами специальных призов стали порталы «Открытый Кавказ», посвященный сохранению культурно-исторического наследия регионов Северного Кавказа и «Был такой город» (за сохранение и популяризацию истории российских городов через семейную историю и частные фотоархивы). Совместный проект фотографа Антона Ланге и АО «Курорты Северного Кавказа» «Хребет. Кавказ от моря до моря» был отмечен «за создание цельного художественного образа и раскрытие визуального потенциала северокавказского региона». В специальной номинации «Персона года» лауреатом стал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Конкурс проводился Центром развития цифровых технологий «Прометей» при поддержке аппарата полпреда президента России в СКФО и министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Генеральными информационными партнерами премии выступили ТАСС, ИА REGNUM и Общественное телевидение России.

Список лауреатов Всероссийской интернет-премии «Прометей-2015»:

Номинация «Наука и образование»: Просветительский проект «Лекториум» — www.lektorium.tv

Номинация «Власть и государство»: Геоинформационная система индустриальных парков и технопарков Gisip — www.gisip.ru

Номинация «Общественная деятельность»: Сайт МГО «Всероссийского общества глухих» — www.deafmos.ru

Номинация «Развлечения, отдых, туризм»: Сервис по бронированию отелей HotelLook — www.hotellook.ru

Номинация «Спорт, здоровый образ жизни»: Информационный портал «Чемпионат» — www.championat.com

Номинация «СМИ»: Афиша KudaGo.com — www.kudago.com

Номинация «Транспорт и перевозки»: Сервис «Турбо дилер» — www.turbodealer.ru

Номинация «Промышленность и производство»: Российский фонд технологического развития — www.frprf.ru

Номинация «Связь и телекоммуникации»: Социальная сеть «Одноклассники» — www.ok.ru

Номинация «Здравоохранение»: Сервис по подбору ветеринаров Pet-Doctor — www. pet-doctor.ru

Номинация «Технологии и инновации»: Сервис оценки кандидатов GoRecruit — www.gorecru.it

Номинация «Недвижимость и строительство»: Онлайн-сервис по поиску мастеров для ремонта жилья Radme — www.radme.ru

Номинация «Финансы и страхование»: Система покупок CONNECT2ME — www. connect2me.com

Номинация «Стартап года»: Газета «Шарж и перо» — www.sharzhipero.ru

Номинация «Персона года»: Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Номинация «Событие года»: III Форум СМИ СКФО