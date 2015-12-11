Тбилиси, 11 декабря, 2015, 13:54 — ИА Регнум. Парламент Грузии на пленарном заседании 11 декабря в третьем чтении утвердил проект закона, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс Грузии, на основании которых с 1 января 2016 года повысится акцизная ставка на табачные изделия и алкогольные напитки. Депутаты приняли законопроект 74 голосами, единогласно.

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Внесенные в Налоговый кодекс изменения предусматривают повышение акциза на сигареты с фильтвом на 0,2 лари, на сигареты без фильтра — на 0,05 лари, на сигары — на 0,4 лари, на курительный, жевательный и нюхательный табак — на 5 лари за 1 кг. В среднем процентная ставка акциза на табачные изделия повысится с 5 до 10%.

Акциз на виски, ром, джин и ряд других спиртных напитков повысится с 10 до 15 лари, а на другие алкогольные напитки и этиловый спирт — до 10 лари. При этом, повышение не коснется спиртов, полученных путем дистилляции виноградного вина или чачи, ликеров и некоторых напитков с низким содержанием алкоголя.