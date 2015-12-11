Москва, 11 декабря, 2015, 13:54 — ИА Регнум. В России, начиная с 2008 года по состоянию на 1 декабря 2015 года, из аварийного жилищного фонда площадью 9,26 млн кв. м. переселены 613,9 тыс. человек, сообщили в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

www.fondgkh.ru Достижение целевого показателя с учетом достижения показателя предыдущего периода по реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (по состоянию на 01.12.2015)

Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселение которого необходимо осуществить в 2014—2017 годах, составляет 11,4 млн кв. м, из которых с участием средств Фонда подлежит расселению 10,09 млн кв. м.

В целом начиная с января 2014 года по состоянию на 1 декабря 2015 года переселены 268,33 тыс. человек из 4,15 млн кв. м. аварийного жилья.

В городе Москве и Ненецком автономном округе аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года, расселен в полном объеме.

По состоянию на 1 декабря 2015 года полностью выполнили целевой показатель 2015 года по расселяемой площади 15 субъектов РФ: Тюменская область, Тамбовская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Челябинская область, Сахалинская область, Карачаево-Черкесская Республика, Владимирская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Рязанская область, Курская область, Республика Мордовия и Новгородская область.

Высокие темпы реализации программ (свыше 70%) отмечены еще в 18 регионах страны.

Выполнение показателя от 30% до 70% зафиксировано в 27 регионах страны.

Менее чем на 30% целевого показателя 2015 года по расселяемой площади достигли 17 субъектов Российской Федерации.

Не начали переселения граждан из аварийного жилья в 2015 году: Республика Карелия, Республика Коми, Забайкальский край, Чукотский автономный округ.

Аварийный жилищный фонд в регионах России по данным на 1 декабря 2015 года (кол-во домов)

Алтайский край

542

Амурская область

1 791

Архангельская область

919

Астраханская область

386

Белгородская область

331

Брянская область

283

Владимирская область

179

Волгоградская область

190

Вологодская область

1 174

Воронежская область

426

Город Москва

0

Город Санкт-Петербург

0

город Севастополь

34

Еврейская автономная область

155

Забайкальский край

429

Ивановская область

355

Иркутская область

1 921

Кабардино-Балкарская Республика

231

Калининградская область

229

Калужская область

514

Камчатский край

93

Карачаево-Черкесская Республика

99

Кемеровская область

2 268

Кировская область

474

Костромская область

540

Краснодарский край

170

Красноярский край

729

Курганская область

354

Курская область

92

Ленинградская область

937

Липецкая область

228

Магаданская область

116

Московская область

623

Мурманская область

311

Ненецкий автономный округ

17

Нижегородская область

1 259

Новгородская область

333

Новосибирская область

826

Омская область

1 039

Оренбургская область

846

Орловская область

117

Пензенская область

360

Пермский край

1 022

Приморский край

558

Псковская область

307

Республика Адыгея

30

Республика Алтай

65

Республика Башкирия

1 154

Республика Бурятия

1 098

Республика Дагестан

250

Республика Ингушетия

42

Республика Калмыкия

62

Республика Карелия

601

Республика Коми

776

Республика Крым

49

Республика Марий Эл

454

Республика Мордовия

614

Республика Саха (Якутия)

1 449

Республика Северная Осетия-Алания

199

Республика Татарстан

1 323

Республика Тува

183

Республика Хакасия

136

Ростовская область

701

Рязанская область

553

Самарская область

1 140

Саратовская область

799

Сахалинская область

2 090

Свердловская область

1 497

Смоленская область

179

Ставропольский край

402

Тамбовская область

244

Тверская область

755

Томская область

380

Тульская область

1 278

Тюменская область

692

Удмуртская Республика

694

Ульяновская область

153

Хабаровский край

193

Ханты-Мансийский автономный округ

210

Челябинская область

768

Чеченская Республика

121

Чувашская Республика

852

Чукотский автономный округ

22

Ямало-Ненецкий автономный округ

1 019

Ярославская область

550