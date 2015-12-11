К переселению из аварийного жилья не приступили 4 региона России
Москва, 11 декабря, 2015, 13:54 — ИА Регнум. В России, начиная с 2008 года по состоянию на 1 декабря 2015 года, из аварийного жилищного фонда площадью 9,26 млн кв. м. переселены 613,9 тыс. человек, сообщили в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселение которого необходимо осуществить в 2014—2017 годах, составляет 11,4 млн кв. м, из которых с участием средств Фонда подлежит расселению 10,09 млн кв. м.
В целом начиная с января 2014 года по состоянию на 1 декабря 2015 года переселены 268,33 тыс. человек из 4,15 млн кв. м. аварийного жилья.
В городе Москве и Ненецком автономном округе аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года, расселен в полном объеме.
По состоянию на 1 декабря 2015 года полностью выполнили целевой показатель 2015 года по расселяемой площади 15 субъектов РФ: Тюменская область, Тамбовская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Челябинская область, Сахалинская область, Карачаево-Черкесская Республика, Владимирская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Рязанская область, Курская область, Республика Мордовия и Новгородская область.
Высокие темпы реализации программ (свыше 70%) отмечены еще в 18 регионах страны.
Выполнение показателя от 30% до 70% зафиксировано в 27 регионах страны.
Менее чем на 30% целевого показателя 2015 года по расселяемой площади достигли 17 субъектов Российской Федерации.
Не начали переселения граждан из аварийного жилья в 2015 году: Республика Карелия, Республика Коми, Забайкальский край, Чукотский автономный округ.
Аварийный жилищный фонд в регионах России по данным на 1 декабря 2015 года (кол-во домов)
Алтайский край
542
Амурская область
1 791
Архангельская область
919
Астраханская область
386
Белгородская область
331
Брянская область
283
Владимирская область
179
Волгоградская область
190
Вологодская область
1 174
Воронежская область
426
Город Москва
0
Город Санкт-Петербург
0
город Севастополь
34
Еврейская автономная область
155
Забайкальский край
429
Ивановская область
355
Иркутская область
1 921
Кабардино-Балкарская Республика
231
Калининградская область
229
Калужская область
514
Камчатский край
93
Карачаево-Черкесская Республика
99
Кемеровская область
2 268
Кировская область
474
Костромская область
540
Краснодарский край
170
Красноярский край
729
Курганская область
354
Курская область
92
Ленинградская область
937
Липецкая область
228
Магаданская область
116
Московская область
623
Мурманская область
311
Ненецкий автономный округ
17
Нижегородская область
1 259
Новгородская область
333
Новосибирская область
826
Омская область
1 039
Оренбургская область
846
Орловская область
117
Пензенская область
360
Пермский край
1 022
Приморский край
558
Псковская область
307
Республика Адыгея
30
Республика Алтай
65
Республика Башкирия
1 154
Республика Бурятия
1 098
Республика Дагестан
250
Республика Ингушетия
42
Республика Калмыкия
62
Республика Карелия
601
Республика Коми
776
Республика Крым
49
Республика Марий Эл
454
Республика Мордовия
614
Республика Саха (Якутия)
1 449
Республика Северная Осетия-Алания
199
Республика Татарстан
1 323
Республика Тува
183
Республика Хакасия
136
Ростовская область
701
Рязанская область
553
Самарская область
1 140
Саратовская область
799
Сахалинская область
2 090
Свердловская область
1 497
Смоленская область
179
Ставропольский край
402
Тамбовская область
244
Тверская область
755
Томская область
380
Тульская область
1 278
Тюменская область
692
Удмуртская Республика
694
Ульяновская область
153
Хабаровский край
193
Ханты-Мансийский автономный округ
210
Челябинская область
768
Чеченская Республика
121
Чувашская Республика
852
Чукотский автономный округ
22
Ямало-Ненецкий автономный округ
1 019
Ярославская область
550