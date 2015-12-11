Литл-Рок, США, 11 декабря, 2015, 12:42 — ИА Регнум. Верховный суд штата Арканзас (США) 10 декабря временно заблокировал решение нижестоящего суда, который разрешал однополым родителям указывать себя в качестве родителей в свидетельствах о рождении их детей, сообщает Reuters.

eva.ru Однополые браки

Три лесбийские пары обратились с иском в суд против Бюро записи гражданских состояний с требованием указать их имена в качестве родителей их приемных или биологических детей. Судья Тим Фокс, разбиравший данный иск, постановил одобрить требования истцов. Он также вынес решение признать однополые браки на всей территории штата на том основании, что запрещать однополым парам указывать себя в качестве родителей в свидетельствах о рождении является неконституционным действием.

Власти штата, тем не менее, опротестовали решение окружного суда города Литл-Рок, заявив, что такое решение противоречит законам. Верховный суд штата поддержал власти, подчеркнув, что «лучшим решением было бы сохранить статус-кво в отношении положений закона, пока не будет рассмотрена обоснованность решения окружного суда».

Верховный суд США в июне 2015 года вынес решение, согласно которому однополые браки легализуются на всей территории страны.