Вашингтон, 11 декабря, 2015, 10:46 — ИА Регнум. В четверг, 10 декабря, на своем официальном сайте NASA опубликовало высококачественный снимок одного из участков Плутона, который неофициально называют Tombaugh Regio.

www.nasa.gov/feature Участки Плутона

Сообщается, что фотография была сделана исследовательским зондом New Horizons 14 июля с расстояния 15 400 километров, но показали изображение совсем недавно. На снимке видны углубления на поверхности Плутона. Как считают ученые, они образовались сравнительно недавно. Эти необычные углубления могли сформироваться под воздействием пластин льда. Ямы десятками метров в длину могли получиться из-за того, что между поверхностью Плутона и его атмосферой в результате ледохода происходили процессы обмена азотом и другими летучими веществами.

На сайте NASA также сообщается, что во время своей исследовательской миссии зонд New Horizons приблизился к космическому объекту на 15 400 километров — это в 13 минутах от расстояния, на котором можно максимально близко быть рядом с Плутоном.

ИА REGNUM напоминает, 4 декабря NASA на своем канале на YouTube разместило 50-секундный видеоролик, на котором показаны виды Плутона в самом высоком качестве. Запись была сделана на основе фотографий, которые прислал исследовательский аппарат New Horizons. Их зонд сделал с максимально близкого возможного расстояния.

За неделю видео просмотрело более 1,4 млн пользователей. «Спасибо NASA за то, что продолжаете работу в условиях ежедневных сокращений. Так держать», — написал sandmanhh67.