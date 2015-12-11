Вашингтон, 11 декабря, 2015, 10:16 — ИА Регнум. 28-летний гражданин России Анатолий Землянка, который, предположительно, является палачом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), объявлен в розыск по линии Интерпола. Об этом сообщается на сайте Международной организации уголовной полиции.

pctc.gov.ph Международная организация уголовной полиции

«Землянка разыскивается судебными властями РФ за участие в незаконном вооруженном формировании», — говорится в тексте сообщения Интерпола.

Отметим, что изображение мужчины и данные о нем появились на сайте Интерпола с пометкой «красный угол». Это означает, что Землянка должен быть немедленно задержан при обнаружении.

Вечером в среду, 2 декабря, боевики группировки «Исламское государство» заявили, что обезглавили предполагаемого «шпиона» из РФ. Террористы опубликовали видеоролик казни под названием «Русские, вы будете разочарованы и унижены».

На видео участник банды, убивший пленного Магомеда Хасиева, говорит по-русски. В интернете в нем опознали 28-летнего Землянку из Ноябрьска, которого прозвали Джихад Толиком.