Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2015, 09:53 — ИА Регнум. С 1 сентября 2016 года в школах Ростовской области третий урок физкультуры планируется посвятить футболу. Этому виду спорта обучать будут и учеников, и учениц. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на открытии волонтёрского центра ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону накануне, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.«Мы сейчас внимательно со специалистами смотрим наши возможности, это серьезная работа, оценим наличие тренеров, специалистов, которые будут с детьми заниматься, состояние наших спортивных сооружений для этого», — сказал глава региона.

fc-rostov.ru Нападающий ФК «Ростов» Сердар Азмун на тренировке

Отметим, что на Дону работает более 80 отделений футбола в детско-юношеских спортивных школах. На сегодняшний день одним из самых зрелищных и популярных видов спорта занимаются порядка свыше 105 тыс. человек. Сейчас в регионе более 22 тыс. паспортизированных футболистов. Больше только в Московской области.

Напомним, что школьников Ростовской области подтолкнуть к занятиям футболом могут победы ростовских футболистов и довольно успешное выступление команды Курбана Бердыева в сезоне 2015/16. Главный футбольный клуб Дона после первого круга чемпионата России занимает вторую позицию в рейтинге турнира, пропустив вперед только столичный ЦСКА.

Читайте также: Глава Ростовской области хочет, чтобы Бердыев остался в «Ростове» надолго

ФК «Ростов» начинает подготовку к 19-му туру чемпионата России