Анкара, 11 декабря, 2015, 08:28 — ИА Регнум. Турецкие истребители F-16, сбившие в Сирии российский Су-24, наносили удар из засады, устроенной сознательно, считает военный аналитик Пьер Спрей — один из создателей F-16.

armscom.net Американский многоцелевой истребитель F16 на вооружении ВВС Турции

«Глядя на турецкие радиолокационные карты, могу сказать, что имеющиеся данные убедительно свидетельствуют в пользу того, что турки устраивали засаду», — сказал он в интервью американскому журналу Harper's.

Он добавил, что они «точно не делали ничего такого, что бы указывало на рутинное воздушное патрулирование границы».

В интервью Спрей объяснил, что пара турецких истребителей вылетела на задание задолго до появления российских бомбардировщиков в приграничном районе, что она около 75 минут барражировала на необычно низкой высоте и атаковала российский Су-24 не сразу после его появления, а лишь при втором его заходе на цель.

Также Спрей заявил, что российский самолет, вне всякого сомнения, находился в воздушном пространстве Сирии.

«Низкая высота барражирования F-16, совпадение по времени с прибытием российских самолетов и тот факт, что они даже не преследовали самолет сразу после приписываемого ему нарушения, — смахивает на заранее спланированную операцию», — сказал эксперт.

Он добавило, что турки позволили Су-24 нанести удар по цели и уйти на 7−8-минутный разворот для новой атаки. Лишь после этого они вышли со своей скрытой на низкой высоте позиции.

«Поднялись на удобную для обстрела высоту, ударили по Су-24, нырнули под порог обзора РЛС и полетели обратно на базу», — добавил он.

Аналитик также уверен, что турецкие пилоты заведомо никаких предупреждений не давали.