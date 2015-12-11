Вашингтон, 11 декабря, 2015, 07:44 — ИА Регнум. Американские политики и журналисты в обсуждении тактики и стратегии борьбы США против ДАИШ (также известное как ИГИЛ, запрещенная в России структура) вышли на новый сюжет. По мнению влиятельной американской газеты New York Times, Вашингтон отказывается от наземной операции по той причине, что не хочет помочь джихадистам исполнить древние исламские пророчества о последней битве накануне конца света.

hotwalls.ru Новый сюжет

«В самом деле, когда США впервые вторглись в Ирак, одним из самых восторженных сторонников этого был человек, который основал террористическую ячейку, выросшую в ДАИШ, Абу Мусаб аз-Заркави, — пишет издание. — Он взволнованно назвал операцию американцев в 2003 году «благословенным вмешательством».

«Его реакция — некоторыми она игнорируется, другие воспринимают ее как риторику — указывает на одну из основных идей, мотивирующую террористическую группу, захватившую в настоящее время области в Ираке и Сирии: ДАИШ основывает свою идеологию на пророческих текстах, заявив, что ислам выйдет победителем из апокалиптического сражения после прихода западных войск в регион».

Апокалиптическую религиозную составляющую идеологии джихадистов в феврале этого года подробно описывал канадский журналист Грэм Вуд. По его словам, отчасти она основана на суннитских источниках основного направления и появляется повсюду в пропаганде ДАИШ.

Читайте подробнее: Как исламские пророчества о конце света отразятся на стратегии США

Все статьи автора: Станислав Стремидловский