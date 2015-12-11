Москва, 11 декабря, 2015, 07:25 — ИА Регнум. На конкурсе «Евровидение» в 2016 году, который пройдет в Стокгольме, Россию представит Сергей Лазарев. Об этом певец сообщил в своем Instagram.

lazarevsergey Instagram

«Для меня будет большой честью выступать от имени нашей страны! Это будет увлекательный опыт, я в этом уверен!», — пишет Лазарев. Он выразил надежду, что зрители, как и он сам, влюбятся в песню, выбранную им для конкурса.

Ранее на церемонии «Российская национальная музыкальная премия», которая прошла в Москве в Crocus City Hall, Лазарев заявил, что такое решение принял редакционный совет ВГТРК.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы максимально достойно представить нашу страну», — отметил исполнитель.

Напомним, в 2015 году на «Евровидении» победил шведский певец Монс Зелмерлев с песней Heroes.