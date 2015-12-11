Тегусигальпа, 11 декабря, 2015, 05:51 — ИА Регнум. Футболист сборной Гондураса Арнольд Перальта, играющий за столичный клуб «Олимпия», застрелен неизвестным в своём родном городе Ла-Сейба. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным полиции, 26-летний футболист был застрелен на автостоянке возле торгового центра. По предварительной версии, мотивом убийства не было ограбление, поскольку преступники не тронули вещей спортсмена.

Сообщается, что преступник выпустил не менее девяти пуль, при этом не все выстрелы были точными.

В настоящее время полиция разыскивает одного или двух нападавших, которые находились на автомобиле или мотоцикле.

Напомним, что за свою карьеру Арнольд Перальта выступал также за шотландский клуб «Рейнджерс» и гондурасскую команду «Вида». В составе национальной сборной футболист сыграл 24 матча.