Хельсинки, 11 декабря, 2015, 00:48 — ИА Регнум. Вертолёт, летевший со стороны России, нарушил воздушное пространство Финляндии над её территориальными водами к востоку от острова Хапасаари. Об этом сообщает пресс-служба пограничного департамента Финляндии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как говорится в сообщении, «неопознанный вертолёт» пересёк границу между двумя странами утром 10 декабря. После получения двух предупреждений машина развернулась и покинула финскую территорию. При этом, как отмечается, на связь экипаж вертолёта не выходил.

По данным финского ведомства, вертолёт залетел на финскую территорию на 9 километров и пребывал в воздушном пространстве страны в общей сложности около шести минут.

«Береговая охрана расследует несанкционированное пересечение границы и будет информировать о ходе расследования», — говорится в сообщении департамента.