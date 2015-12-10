Бордо, Франция, 10 декабря, 2015, 23:06 — ИА Регнум. «Краснодар», конечно, класснее «Габалы». Азербайджанцы могли создать краснодарцам трудности за счёт высокой мотивации и самоотдачи, но мотивации то и не было, а про класс мы уже сказали. Счёт 3:0, и «Краснодар» с первого места отправляется в еврокубковую весну.

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«Рубин» не выиграл у «Бордо» дома, но и не проиграл в гостях. «Бордо» ничего было не нужно, да и «Рубин» мог только слабо надеяться на победу «Ливерпуля» в Сьоне, которая при их собственной победе выводила их в плей-офф. Рубин сыграл вничью 2:2, и всё закончилось так, как и предполагалось. Спасибо, что не отдали Франции лишних очков, всё-таки есть надежда обойти их в таблице коэффициентов УЕФА, а выступление в Кубке Европы для казанцев мзавершены.