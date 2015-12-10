Ашхабад, 10 декабря, 2015, 19:22 — ИА Регнум. В Ашхабаде 10 декабря прошли переговоры Александра Лукашенко с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов

Александр Лукашенко прибыл в Туркмению на «Боинге» покойного Сапармурата Ниязова, известного как Туркменбаши и автора книги «Рухнама». Вместе с ним в Ашхабад прибыл Николай Лукашенко, сопровождающий отца в азиатском турне, а также делегация белорусских чиновников. «Мерседес» Лукашенко ко дворцу сопровождал кортеж туркменских всадников.

Состоялись переговоры руководителей постсоветских республик наедине, а затем и в расширенном формате. Лукашенко заявил, что Туркмения является «стратегическим партнёром» Белоруссии в Средней Азии и пообещал восстановить упавшие показатели взаимной торговли, подчеркнув: «Товарооборот — фундамент наших отношений».

«Мы видим причины падения его, ну и мы полны решимости действовать в направлении восстановления этого товарооборота — для этого всё есть», — сказал Лукашенко, обращаясь к Бердымухамедову. — Мы здесь, как договорились с вами, строим мощный центр — машиностроительный центр, торговый огромный дом, и мы уже имеем договорённости с вами, с членами вашего правительства проработали. И вот я с послами разговаривал — Афганистана, Ирана, других государств — мы отсюда будем с вами работать уже белорусско-туркменскими товарами на другие рынки, и они к этому проявляют очень большой интерес».

«Мы немало сделали для того, чтобы здесь был реальный сектор, похожий на белорусский, — заявил Лукашенко в ходе переговоров с Бердымухамедовым. — Мы готовы передавать свой опыт, знания — запрещённых тем нет, от экономики простой, одежды, обуви, до военно-промышленного комплекса и подготовки кадров».

Бердымухамедов и Лукашенко обсудили строительство Гарлыкского ГОК, который строят белорусские специалисты «под ключ». Сроки ввода в эксплуатацию комбината несколько раз переносились, но стороны не теряют надежды запустить производство калийных удобрений из туркменской руды уже в середине 2016 года.

Как сказал туркменский лидер, Гарлыкского ГОК — «основной экономический флагман» туркменско-белорусских отношений, туркменские калийные удобрения позволят среднеазиатской республике приобрести влияние в регионе. Бердымухамедов также выразил заинтересованность в приобретении белорусских вагонов, лифтов и другого оборудования.

Лукашенко и Бердымухамедов обменялись комплементами, заверив друг друга в том. что являются единомышленниками и готовы оказывать взаимную поддержку в международных организациях. Лукашенко заявил, что Бердымухамедов воплотил мечту туркменского народа о нейтралитете. Бердымухамедов заявил, что промышленная продукция Белоруссии прославила её как мирового технологического лидера, а белорусские вузы являются кузницей кадров мирового уровня.

Действительно, в Белоруссии обучается около 9 тыс туркменских юношей и девушек — в период «великого возрождения» постсоветской Туркмении созданная во времена СССР система образования была разрушена, а преподавание «Рухнамы» никак не способствовало подготовке инженеров и квалифицированных рабочих для реального сектора экономики. Официальный Минск очень кстати предложил услуги своих вузов, техникумов и ПТУ.

По итогам визита официальной делегации Белоруссии в Душанбе был подписан белорусско-туркменский план действий по развитию отношений на 2016−2018 годы, соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, программа сотрудничества МИД на 2016−2017 годы. Документы о сотрудничестве подписали институты Академий наук постсоветских республик. Белорусский госконцерн «Беллегпром» и министерство текстильной промышленности Туркмении подписали меморандум, а белорусский госконцерн «Белгоспищепром» и Государственное объединение пищевой промышленности Туркмении — соглашение о сотрудничестве. Также соглашения о сотрудничестве подписали представители Союза промышленников и предпринимателей Туркмении и «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Белоруссии, Администрация Марыйской области Туркмении и облисполком Могилёвской области Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, пятилетний контракт на строительство белорусскими специалистами «под ключ» Гарлыкского ГОК по выпуску калийных удобрений мощностью 1,4 млн тонн в год на базе Гарлыкского месторождения калийных солей (Лебапская область Туркмении) был подписан в январе 2010 года белорусским госпредприятием ОАО «Белгорхимпром» и госконцерном «Туркменхимия». Александр Лукашенко неоднократно заявлял о готовности перенимать туркменский опыт, констатировав, что туркменам «повезло с первым национальным лидером» — Сапармуратом Ниязовым, который не только был политическим наставником Лукашенко, но и «заложил надежный фундамент для строительства эпохи великого возрождения» — то есть эпохи правления нынешнего туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова.