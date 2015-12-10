Москва, 10 декабря, 2015, 18:17 — ИА Регнум. Турецкому народу не известно о тех процессах, которые происходят в отношениях в отношениях Москвы и Анкары. Об этом заявил политолог, генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества (МИРНаС) Ариф Асалыоглу на круглом столе «25 лет российско-турецких отношений и кризис последних дней», который прошел в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ариф Асалыоглу

«Три года назад страна была охвачена протестами в стамбульском парке Гези. Тогда турецкие политики изменили свое поведение. В декабре 2013 года разразился коррупционный скандал «Большая взятка». Поддержка властей среди населения составляла 30 — 35%. В июне 2015 года эта цифра выросла до 41% поддержки. А вот с 7 июня по 1 ноября рост поддержки составил целых 10%. В чем причина? Причина одна — теракты. Народ Турции усилил поддержку Партии справедливости и развития (ПСР) из-за боязни террора», — отметил Асалыоглу.

По его словам, после протестов в парке Гези принцип свободы СМИ подвергся обструкции. «Большинство изданий (за исключением немногих) были куплены властями Турции или же запуганы. Представьте себе, что вы бизнесмен. 40 лет работаете, строите предприятие. Достигли успехов, открыли фабрику, затем приобрели себе радио, газету или телеканал. И однажды к вам приходят и забирают все. Закрывают вашу фабрику, радио и телеканал. Так происходит в Турции. Поэтому народ не может узнать об этом. История с российским СУ-24 ему также не преподносится объективно», уверен эксперт.

Асалыоглу считает, что Средний Восток сейчас переживает трагедию. «Каждый думает о собственной безопасности. Семьи разрушаются. Дети остаются без родителей. Регион охватила масштабная террористическая война, результатом которой стало 6 млн беженцев. Если проблемы в отношениях России и Турции продолжатся — трагедия неизбежна. Средиземноморье переполнено десятками военных кораблей. Многие из них вооружены стратегическими ракетами с ядерными боеголовками», отметил он.

Политолог уточнил, что теперь национальная принадлежность должна уйти на второй план, «главное — найти выход».

Говоря об угрозе терроризма, Асалыоглу попытался внести ясность в терминологию: «Исламское государство» — некорректное название, поскольку ислам выступает против террора. Впрочем как и христианство. В истинных религиях не может быть террора. Поэтому в современных условиях термин «Исламское государство» должен быть заменен на «Террористическое государство».

По словам политолога, сбивать самолет ради 17 секунд нарушения воздушной границы — безумие. «Турция сама нередко нарушает воздушные границы Армении, Греции и других стран. Провоцировать через сбитие самолетов межгосударственные конфликты — удел XV века, когда короли шли на войну из-за своих династических интересов», резюмировал Асалыоглу, напомнив о том, что поведение президента Реджепа Эрдогана обусловлено в том числе и коммерческими интересами его семейства.

Сегодня, 10 декабря 2015 года, в пресс-центре ИА REGNUM прошел круглый стол «25 лет российско-турецких отношений и кризис последних дней». В нем приняли участие представители турецкой диаспоры, турецкого бизнеса, эксперты в области исследования российско-турецких отношений, а также журналисты.