Самара, 10 декабря, 2015, 16:40 — ИА Регнум. Сегодня, 10 декабря, без объяснения причин отменено ежегодное послание губернатора Николая Меркушкина губернской думе и представителям всех уровней власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.samregion.ru Самарский губернатор Николай Меркушкин может говорить с трибуны по пять-шесть часов

«По внутренней системе документооборота Самарской губернской думы поступила информация об отмене внеочередного заседания думы 14 декабря, на котором губернатор Самарской области Николай Меркушкин должен был выступить с посланием, — проинформировал в своем блоге депутат законодательного собрания региона Михаил Матвеев. — Не переносе, а отмене. По некоторой информации это действительно может быть связано с высокой вероятностью отставки губернатора».

Наблюдатели обращают внимание на то, что в течение последних двух дней разные источники сообщили о возможной отставке Николая Меркушкина и начатой в отношении него проверки Следственным комитетом России, Генпрокуратурой РФ и ФСБ. Как косвенное подтверждение они считают отмену визита президента Владимира Путина в Самару 8 декабря.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отказ первого лица государства вылететь в Самару плохой погодой. Однако, погода не помешала полететь в столицу в спешном порядке губернатору Меркушкину, где он сделал основной доклад на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и оргкомитета «Россия-2018», где, кстати, по ходу пролоббировал интересы пивного бизнеса.

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То, что Меркушкину дали возможность выступить перед президентом с докладом, не отменило разговоры в кулуарах власти о возможной предстоящей отставке самарского губернатора, некоторые источники говорят о ней как об уже решенном деле.

«Есть даже мнение, что предстоящее наказание губернатора, ставшего, как сообщается, фигурантом дела о заказе «чернухи» на несколько десятков местных и федеральных политиков, в том числе из окружения президента, может быть использовано Кремлем в отношении других представителей элит в качестве важной терапевтической меры накануне избирательных кампаний 2016 года, предостерегая глав субъектов от участия в «политических играх». В период кризиса надо заниматься экономикой и социальным фоном своих территорий, а не заигрываться в политических интригах», — комментирует депутат Матвеев.

«В большей части публикаций сообщается, что основанием для десанта силовиков в Самарскую область стали показания ранее входившего в губернаторский пул блогеров Дмитрия Бегуна, ныне задержанного по обвинению в вымогательстве, — информирует парламентарий. — Он якобы заявил, что публиковал по заказу губернатора Николая Меркушкина тексты против людей, которые «мешали» губернатору, в том числе высокопоставленных политиков из окружения Владимира Путина. Источник, близкий к руководству области, пояснил:

«Бегун дал показания, согласно которым он по заказу губернатора размещал в своем блоге публикации против политиков, которые тому мешали, причем как местных, так и федерального уровня, например, первого замглавы президентской администрации Вячеслава Володина, секретаря президиума генсовета «Единой России» Сергея Неверова, главы ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова и других.

Эти показания были доведены до сведения руководства страны, и было принято решение проверить и всю прочую деятельность губернатора, особенно хозяйственную, в связи с чем в регион прибыла группа силовиков из Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ».

По сути, сообщается, что из Самарской области на протяжении многих лет работала целая интернет-фабрика «черного пиара», заказы в которую, не скрываясь, приходили из органов государственной власти, политических партий и даже лично руководителя субъекта, что недопустимо. Получается, что жертвами «чернухи» стали десятки как местных, так и федеральных политиков, на которых указывал «черным пиарщикам» самарский губернатор».

Как отмечает Михаил Матвеев, в данный момент есть три версии в отношении дальнейшей судьбы Меркушкина. Согласно первой из них, отставка губернатора состоится в январе, после формального обобщения результатов проверки и информирования о ее результатах главы государства.

Согласно второй версии, отставка «по собственному желанию» может состояться даже до Нового года, чтобы предстоящие праздники выпустили лишний пар вокруг ситуации.

По третьей (я считаю её более вероятной), Николай Иванович сильно прикрутит «фитилек» в результате взбучки, но отправится «на заслуженный отдых» лишь вскоре после окончания выборов Государственной думы в 2016 году, так как одновременное совмещение в регионе трех избирательных кампаний (Госдумы, губернатора и заксобрания) маловероятно, хотя и возможно: вряд ли есть эксперты, кто действительно считает, что здесь действительно что-то «держится на Меркушкине», кроме его собственного пиара.

Общеизвестно, что и «на хозяйстве», и выборами в области конкретно занимаются другие люди, «отряд» может и не заметить потери «бойца». Против версии отставки только после выборов 2016 года говорит тот аргумент, что не вполне логично давать уходящему губернатору возможность формировать законодательный корпус региона (выборы заксобрания Самарской области совмещены с Государственной думой), с которым придется работать другому: логично дать эту возможность новому губернатору.

Так или иначе, похоже, в последние дни среди региональных элит сложилось не высказываемое публично, но четко читаемое практически в каждых глазах мнение, что губернатор Меркушкин — уже «хромая утка». Сам Николай Иванович, правда, предпочитает в подобных случаях термин «политический труп».

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