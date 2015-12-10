Москва, 10 декабря, 2015, 15:17 — ИА Регнум. 9 декабря в храме Христа Спасителя прошла торжественная церемония вручения Национальной премии «Человек года-2015», учрежденной в 1993 году Русским биографическим институтом. Традиционно Премией награждаются граждане страны за успешную деятельность на благо России в различных областях: политике, экономике, науке, культуре, религии, спорте, медицине и многом другом.

kremlin.ru «Бессмертный полк»

Как сообщили в пресс-службе Русского биографического института, основные цели Премии — анализ деятельности представителей общества в различных его областях, выделение наиболее значимых событий и привлечение внимания общественности к персонам, вносящим заметный вклад в развитие России.

В рамках подведения итогов Премии было названо и событие года — им стала акция «Бессмертный полк» в День Победы, в которой приняли участие свыше 500 тысяч жителей столицы и миллионы людей по всей России и странах ближнего и дальнего зарубежья. «Бессмертный полк», идею которого предложили в Томске три года назад, сегодня становится для России новой доброй традицией.

Среди лауреатов Премии:

Президент России Владимир Владимирович Путин — за укрепление позиций России на международной арене;

— за укрепление позиций России на международной арене; Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — за выдающийся вклад в укрепление исторических культурных традиций;

— за выдающийся вклад в укрепление исторических культурных традиций; главный кардиохирург страны Лео Бокерия — за проведение уникальных операций на сердце;

— за проведение уникальных операций на сердце; писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов — за творческую и общественную деятельность;

— за творческую и общественную деятельность; председатель Союза кинематографистов, кинорежиссер Никита Михалков — за творческую и просветительскую деятельность;

— за творческую и просветительскую деятельность; корреспонденты Александр Сладков и Евгений Поддубный — за мужество и профессионализм, проявленные при подготовке материалов в горячих точках, и многие другие.

Ежегодно Премией также награждают зарубежных представителей за выдающийся вклад в международные отношения. В этом году награду получили:

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ;

; Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ;

; Председатель Государственного совета КНР Си Цзиньпин ;

; Председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро .

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