Москва, 10 декабря, 2015, 13:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о задержании в Киеве диверсионно-разведывательной группы, в составе которой якобы были россияне.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, об этом известно из сообщений СМИ. «Какой-то детальной информацией, о чем идет речь и что это за группа, мы не располагаем», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская на своей страничке в соцсети Facebook сообщила о задержании сотрудниками спецподразделения «Альфа» двух граждан Российской Федерации и трех граждан Украины, якобы причастных к деятельности диверсионно-разведывательной группы в Киеве и других городах.

По ее словам, «российский диверсант» погиб, а два сотрудника спецподразделения «Альфа