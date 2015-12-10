Москва, 10 декабря, 2015, 11:20 — ИА Регнум. Предупреждение возможных актов ядерного терроризма должно быть одним из направлений сотрудничества России и Запада по обеспечению глобальной безопасности. Такое мнение высказал президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор, выступая 9 декабря на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Он отметил, что террористы могут взорвать в одном из европейских мегаполисов «грязную» бомбу или разрушить один из многих исследовательских центров.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы NAT2608

По словам Кантора, вряд ли можно сомневаться в том, что террористические организации, в частности «Исламское государство» (запрещена в России), захотят получить радиологическое оружие. «Убежден, что, несмотря на жесткую конфронтацию между Западом и Россией, рост военной активности, проблему беженцев, решительная борьба с ядерным терроризмом не должна отходить на задний план. Необходимо, чтобы лидеры России, США и стран ЕС признали, что противодействие ядерному терроризму является высшим приоритетом глобальной безопасности», — заявил президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Напомним, «грязная» бомба — боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. Такое оружие, использование которого считается разновидностью ядерного терроризма, никогда не применялось в реальных условиях.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы объединяет экспертов в области нераспространения ядерного оружия, ядерных материалов и средств доставки. Данная НПО была создана в 2007 году по итогам экспертного форума в Люксембурге.