Волгоград, 10 декабря, 2015, 09:57 — ИА Регнум. Волгограды и гости города-героя в День Героев Отечества получили возможность увидеть уникальные кадры о послевоенном Сталинграде, которые до этого не демонстрировались широкой публике. Мероприятие состоялось на площадке музея-панорамы «Сталинградская битва» у стен разрушенной во время Великой Отечественной войны мельницы Гергардта накануне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея-панорамы 10 декабря, уникальный концерт и красочное видеопредставление «Классика Победы 2.0. Сталинградская битва» посмотрели более тысячи горожан.

stalingrad-battle.ru Кадр представления «Классика Победы 2.0. Сталинградская битва»

Сводный военный духовой оркестр 20-й стрелковой бригады ВС РФ под руководством заслуженного работника культуры России дирижера Михаила Титова исполнил сюиту «Сталинградская битва» Арама Хачатуряна. В это время на здании музея-панорамы транслировали документальные хроники — архивные кадры строительства Сталинграда, военной хроники и восстановления города.

Выбранное музыкальное произведение написано для одноименного фильма и посвящено событиям, которые проходили в годы Великой Отечественной войны на территории города. В самом Волгограде сюита ранее никогда не звучала. До этого она исполнялась только в концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь ее смогли услышать и волгоградцы. Также перед зрителями выступили популярные исполнители патриотических песен.

Добавим, что накануне в Москве состоялся прием президента России Владимира Путина, организованной в честь Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы и Георгиевских кавалеров. В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца глава государства лично поздравил Героев Отечества с праздником.

Напомним, что День Героев Отечества в России празднуется с 2007 года. Свою историю праздник ведет с того момента, когда 9 декабря 1769 года Екатерина II учредила ордена Святого Георгия Победоносца — за доблесть, отвагу и смелость.

На сегодняшний день в Волгоградской области проживает пять Героев России, являвшихся участниками чеченской кампании, а также 34 члена семей Героев СССР и Героев России, посмертно награжденных этим почетным званием.