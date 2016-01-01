Вашингтон, 1 января, 2016, 04:14 — ИА Регнум. Facebook опубликовала список самых обсуждаемых в 2015 г. в соцсети тем.

Иван Шилов ИА REGNUM

Больше всего пользователи говорили о выборах президента США — 2016: о кандидатах от Республиканской и Демократической партий, их программах, дебатах и т.д.

На втором месте по количеству обсуждений оказались теракты 13 ноября в Париже. За ними следуют гражданская война в Сирии, кризис с мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки, землетрясения в Непале и долговой кризис в Греции.

Анализ частоты упоминаний событий или людей в публикациях позволяет лучше понять менталитет 1,5 млрд пользователей Facebook, отмечает AP.

Facebook публикует обзоры самых обсуждаемых тем в конце каждого года. В аналогичные рейтинги соцсети попадают самые популярные среди пользователей места, спортсмены, эмодзи, фильмы, артисты, политики, телешоу.