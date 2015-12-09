Москва, 10 декабря, 2015, 02:19 — ИА Регнум. Зампредседателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства в Общественной палате России Павел Сычёв направил обращения к руководителям Минсельхоза, Федеральной таможенной службы и Роспотребнадзора с просьбой усилить контроль за возможными реэкспортными поставками турецких овощей и фруктов через Казахстан и Азербайджан, пишет 10 декабря газета «Известия».

Rick Harris Брокколи

«Есть сведения, что турецкие компании активно ищут способы сохранить поставки в Россию в обход эмбарго», — отмечает Сычёв в своём обращении. По его словам, поставщикам овощей и фруктов из Турции «крайне сложно найти столь широкие и платежеспособные рынки сбыта, как в России».

«Казахстан, несмотря на увеличивающееся (для турков) логистическое плечо, может стать реэкспортёром — так как это ближайшая к Турции страна ЕАЭС с открытыми границами с Россией, с которой как на государственном, так и на деловом уровне поддерживаются тесные отношения, — полагает Сычёв. — Также выгодным партнёром для турецкого бизнеса может стать Азербайджан, с этой страной у Турции тоже налажены как государственные, так и деловые контакты».

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что служба с 1 января 2016 года намерена усилить контроль как на приграничных пунктах, так и в российской рознице, а также следить за возможным провозом турецкой продукции под маркировкой других государств.

Кроме этого, начнёт работать горячая линия по приёму сообщений от граждан о фактах продажи санкционных турецких товаров, аналогичная той, которая сегодня действует для санкционной продукции из США и стран Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев, во исполнение поручения России Владимира Путина, подписал постановление о запрете ввоза в Россию с 1 января 2016 года отдельных видов товаров из Турции. Под запрет попали помидоры, огурцы, цветная капуста и брокколи, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, земляника и клубника, а также курица, гвоздики, соль.

Напомним, что санкции против Турции в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии, помимо запрета на ввоз товаров, предусматривают также запрет на чартерные перевозки между странами и наём новых работников из Турции. Кроме того, ограничивается деятельность турецких компаний, а туроператорам рекомендовано воздерживаться от продажи путёвок на турецкие курорты. Новые правила начнут действовать с начала следующего года.