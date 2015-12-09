Санкт-Петербург, 10 декабря, 2015, 00:24 — ИА Регнум. Проект сооружения платной объездной трассы на стыке Петербурга и Ленобласти буксует из-за противоречий с интересами Министерства обороны и крупной строительной компании. Между тем, только эта дорога сможет разрядить тяжелую транспортную ситуацию в примыкающей к Петербургу части Всеволожского района Ленобласти, где идет активное жилищное строительство. Как передает корреспондент ИА REGNUM, обсуждению этого важного межрегионального проекта 9 декабря было посвящено совещание в правительстве Ленинградской области.

Согласно проекту, платная дорога для объезда областных поселков Мурино и Новое Девяткино должна стать продолжением Пискаревского проспекта Петербурга с выходом на автодорогу Санкт-Петербург — Матокса. Длина трассы составит 7,2 км, она будет четырехполосной, с разрешенной скоростью до 120 км/час. Вместе с новой дорогой предполагается строительство трех транспортных развязок. Часть дороги (850 метров) будет проходить по территории Петербурга, поэтому проект ее строительства должен получить согласования и в городских ведомствах.

Планировалось, что проектная документация, которую разрабатывает ООО «Петербург-Дорсервис», будет готова уже в декабре 2015 года, а до конца первого квартала 2016 года будет получено положительное заключение госэкспертизы. Однако, как отметил в ходе совещания заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин, сроки окончания проектирования затягиваются. Утверждение проекта затормозил ряд проблем: противоречия с компанией «ЛСР», в планы которой входит строительство жилых комплексов в непосредственной близости с будущей объездной дорогой, и несостыковка с потребностями Минобороны.

Выяснилось, что со стороны Петербурга 600 метров будущей трассы проходит по территории утвержденных ранее проектов компании «ЛСР» — «Новая Охта» и «Цветочный город». По словам первого заместителя гендиректора «ЛСР» Александра Вахмистрова, потребуется вносить изменения в генплан города, а это возможно сделать не раньше 2018 года. Кроме того, дорога может повлиять на стоимость квартир из-за снижения интереса покупателей, поскольку окна домов будут выходить вместо сквера на оживленную трассу, по которой ежесуточно будут проезжать до 40 тыс. автомобилей.

Некстати пришлась объездная трасса и Министерству обороны. Дело в том, что из-за ее строительства придется разрушить существующую дорогу между двумя участками Ржевского артиллерийского полигона, которой активно пользуются военнослужащие. Также придется переносить здание воинской части. При этом только на перенос дороги будет израсходовано не менее 50 млн рублей.

Однако новая трасса в обход бурно застраиваемых поселков Мурино и Новое Девяткино в любом случае необходима для смягчения тяжелой транспортной ситуации в этом районе, подчеркнул Михаил Москвин, и другого решения просто не существует.

«Новое Девяткино можно разгрузить только продолжением Пискаревского проспекта. Других альтернативных решений нет (…) Мы уверены, что все участники процесса — и «ЛСР», и Минобороны, и другие заинтересованные лица — придут к взаимопониманию, чтобы проект в конечном итоге получил положительное заключение, и мы смогли выйти на стройку», — заключил замглавы правительства Ленобласти.

Предположительная стоимость строительства платной трассы сегодня оценивается в 5 млрд 52 млн рублей. Окончательной стоимости власти Ленобласти пока назвать не смогли. «Там очень много инженерных сооружений: мост через Охту, двухуровневая развязка на территории Санкт-Петербурга, пункт оплаты — дело дорогое, сложные грунты. Об окончательной стоимости будем говорить, когда будет закончен проект, и будет положительное заключение», — отметил Михаил Москвин.

Нет ясности и по инвесторам будущей стройки. Однако, как сообщил Москвин, на ноябрьском координационном совете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Дирекции транспортного развития двух регионов проработать транспортную схему для данной территории.

«Было принято решение разработать комплексную транспортную схему восточной части Всеволожского района. Надеюсь, что поддержат нас», — отметил Москвин, предположив, что проект объездной дороги может быть поддержан федеральным бюджетом.

Напомним, что в конце девяностых годов в селе Мурино проживало 3323 человека. В связи с началом массовой застройки в 2000-х годах, население поселка выросло до 16 000 человек. Примерно также развивался поселок Новое Девяткино: с 6500 человек в 1990 году до 19 000 в 2015 году. По оценке девелоперов, к 2020 году население Мурино и Нового Девяткино вырастет еще на 100 000 человек. При этом социальная инфраструктура не изменилась, согласно выросшему населению этих посёлков. Транспортная доступность также не удовлетворяет потребностям жителей этих микрорайонов. По оценке независимых экспертов, Девяткино и Мурино вошли в список самых неблагополучных зон застройки, наряду с Северо-Приморская частью Петербурга, Ленинским проспектом, Октябрьской набережной, Шушарами и поселком Ленсоветовский. Смотрите оригинал материала наhttp://www.gazeta.bn.ru/articles/2015/05/20/218355.html