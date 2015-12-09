Ташкент, 9 декабря, 2015, 22:59 — ИА Регнум. Готовящийся визит президента Узбекистана Ислама Каримова в Москву придаст импульс развитию двусторонних отношений. Об этом заявил временный поверенный в делах Узбекистана в РФ Равшанбек Алимов.

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Дипломат не назвал конкретную дату визита Каримова в Москву, отметив, что «важнейшим событием текущего года в плане дальнейшего укрепления двусторонних отношений стала встреча президентов двух стран-Владимира Путина и Ислама Каримова в рамках саммита ШОС в Уфе».

«В ходе встречи президент России пригласил президента Узбекистана посетить Москву с визитом. Сейчас ведется работа по подготовке данного важного события», отметил Алимов, слова которого приводит посольство Узбекистана в Москве.

Дипломат выразил уверенность, что предстоящий визит Каримова и достигнутые в ходе визита договоренности придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Алимов также подчеркнул, что «Узбекистан дорожит поступательно и динамично развивающимися двусторонними отношениями с Россией».

По данным посольства РФ в Ташкенте, сотрудничество между двумя странами развивается на основе договоров о стратегическом партнерстве (2004 г.) и о союзнических отношениях (2005 г.).

В апреле 2013 года в рамках официального визита президента Ислама Каримова в Москву была подписана межправительственная программа экономического сотрудничества между двумя странами на период до 2017 года.

Россия занимает первое место во внешнеторговом обороте Узбекистана. По итогам 2014 года товарооборот с РФ составил $6,1 млрд.