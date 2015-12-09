Белореченск, Краснодарский край, 9 декабря, 2015, 21:02 — ИА Регнум. В больнице Белореченска Краснодарского края сегодня, 9 декабря, скончался ветеран Великой Отечественной войны Валентин Загорнян. Отправится от травм, нанесенных злоумышленниками, 88-летнему пенсионеру не удалось, передает портал «Кубань 24».

Геннадий Добров (Гладунов). «Автографы войны»

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на фронтовика было совершено в ночь на 20 ноября. Избитого мужчину у себя дома обнаружила соцработник, она же и сообщила в полицию о случившемся. Грабители жестко избили фронтовика. Он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и сломанной ключицей.

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На Кубани объявили вознаграждение за поимку преступников, избивших ветерана

В Краснодаре ветеран войны стала жертвой грабителей

Следствие возбудило уголовное дело, а за информацию, которая поможет в поимке преступников, было объявлено вознаграждение. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Спустя десять дней после нападения, правоохранители задержали в Республике Адыгея двух подозреваемых. В настоящее время они находятся под арестом.

Еще один ветеран пострадал от рук грабителей в поселке Северном под Краснодаром. Преступление было совершено накануне, 8 декабря. Утром в дом к 91-летней женщине ворвались двое неизвестных. Они связали пенсионерку, ударили ее по лицу и потребовали деньги. Ордена и медали злоумышленники не тронули.