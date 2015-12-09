Москва, 9 декабря, 2015, 18:26 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков, ИА REGNUM

8 декабря Молодежное крыло Партии справедливости и развития Реджепа Эрдогана практически сорвало выступление в парламенте премьера страны Ахмета Давутоглу. Депутаты кричали «Бей! Пусть к нам не лезут!» — то есть просили продолжить атаки на российские самолеты. Алексей Петрович, это значит, что провокации будут продолжены?

Скорее всего, да. Ведь Эрдогану срочно нужен внешний враг, на которого можно будет «списать» появившиеся в экономике дыры от отсутствия русских туристов и «нефтелир» от торговли с ДАИШ (ИГИЛ на арабском языке).

После первой операции «Удар в спину», как ее назвал Владимир Путин, государственное руководство Турции так и не сделало ни одного шага к деэскалации конфликта с Россией. Все её дальнейшие демарши, а также размещение своих воинских подразделений на территории Сирии и Ирака говорят только об одном — провокации ещё будут.

Турция идёт по сценарию Украины, которая ради «втягивания» России в международный конфликт совершила чудовищный акт в Одессе и развязала геноцид против собственного населения на юго-востоке в Донецкой и Луганской областях.

Получается, что молодежное крыло партии Эрдогана действительно смотрит в будущее: наши самолеты попытаются сбивать, несмотря на размещение в Сирии комплексов С-400, прикрытие Флота и сопровождение лучшими истребителями?

Нет, этот «путь» для турецких провокаторов закрыт. Но вспомним первую провокацию: она стала возможной потому, что в Турции и НАТО знали особенности нашего самолёта. В частности то, что станция предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15С размещенная на самолёте не достаточно надёжно прикрывает самолет с нижней полусферы, откуда и была совершена неспровоцированная атака турецкого F-16.

Сейчас Россия приняла меры по обеспечению безопасности группировки ВКС, разместив комплексы С-400 на авиабазе «Хмейним». Наших бомбардировщиков во время боевых вылетов сопровождают истребители вооруженные ракетами класса «воздух-воздух». Ракетный крейсер «Москва» подошёл к берегам Сирии и своими комплексами ПВО обеспечил дополнительную защиту. Чтобы защитить самолеты ВКС — этого вполне достаточно.

Вы предполагаете, что объект следующей провокации будет другим?

Да, целью такой провокации может стать один из кораблей ВМФ России из состава группировки, расположенной у берегов Сирии.

Вы предполагаете возможность атаки этих кораблей с помощью военно-морского спецназа Турции SAT?

Зачем усложнять? ВМС Турции в своём составе имеют 16 фрегатов, 8 корветов и 14 подводных лодок. Именно подводные лодки могут стать инструментом провокации, особенно субмарины типа «Гюр» (тип 209). Эти субмарины для Турции построила Кильская верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft AG.

Подводная лодка «Гюр» практически идеальна для прибрежных действий позиционным способом. Малая шумность и скромные размеры делают ее крайне трудной для обнаружения на мелководье. Вооружение позволяет ей вести борьбу, как с надводными кораблями, так и с подводными лодками. Основу ее вооружения составляют 14 торпед DM2A4 производства немецкой компании «Atlas Elektronik». Этой торпеде принадлежит рекорд дальности хода равный 140 км и скорость хода 92,6 км/ч (50 узлов). Она осна­щена новей­шей систе­мой нави­га­ции и связи, что поз­во­ляет осу­ществ­лять точ­ное управ­ле­ние тор­пе­дой на всей дистан­ции стрельбы. Масса боевой части равна 260 килограмм взрывчатого вещества, эквивалентного 460 килограмм тротила. Все эти характеристики, которые превосходят ПКР «Экзосет» делают эту торпеду серьез­ной угро­зой для любой цели.

Но ведь торпедная атака достаточно просто засекается имеющимися на кораблях российской группировки средствами обнаружения?

Военный эксперт Максим Климов не так давно отмечал, что для НАТО уже создан высокоточный торпедный комплекс для скрытного поражения целей. Сравнивая наши противолодочные торпеды по эффективности с зарубежными аналогами, он проводил аналогию сравнения характеристик снайперской винтовки с характеристиками пистолета. Климов также говорил о том, что ставка исключительно на противокорабельные ракеты как единственного средства поражения неверна, подчеркивая роль именно торпед.

Современные торпеды стран НАТО на скорости 28 узлов становятся абсолютно малошумными (шум в 14 дБ равен шуму листвы) и нашим гидроакустикам с противолодочных кораблей, входящих в группировку ВМС у берегов Сирии (СКР «Ладный», «Пытливый» и «Сметливый») будет сложно вовремя заметить угрозу из глубин.

Но как турецкий корабль-торпедоносец подойдет на дальность запуска? Ведь после него он окажется в зоне поражения, что является коллективным самоубийством!

Сценарий может быть такой. Запуск торпед DM2A4 подводная лодка типа «Гюр» произведёт из территориальных вод Турции (акватория около городов Северного Кипра или в районе границы Сирии с Турцией). Возможен и запуск с разных направлений разными лодками одного типа. Для стрельбы будут выбираться такие дистанции, с которых до цели будет расстояние в 30−50 километров. Торпеды по заложенным координатам выйдут в район поражения цели на малошумном ходу в 28 узлов, а при обнаружении цели они перейдут на полный ход в 50 узлов с близкой дистанции в 1−2 километра. Шансов у корабля избежать поражения будут близки к нулю.

Опасность такого сценария состоит в том, что на противолодочных кораблях установлены комплексы борьбы с подводными лодками. Против высокоточной торпеды у них нет антиторпедного комплекса вооружения. В связи с этим вероятность повреждения крупного корабля — крейсера, БДК или транспортного корабля достаточно высока.

А как же ответный удар?

Поразить агрессора мы не сможем. Во-первых подлодка будет в прибрежных территориальных водах страны НАТО — Турции. Во-вторых, попытка обнаружения такой лодки будет воспринята актом прямой агрессии против Турции, ВМС которой уже будут в полной боевой готовности. В-третьих, определить, откуда пришла торпеда и доказать факт агрессии будет практически не возможно. Спутники и БПЛА здесь нам не помогут.

Сайт «Викиликс» утверждает, что подготовку к атаке на Су-24М турки начали еще в октябре. Получается, что операция «Удар в спину 2» уже может готовиться. Тогда по каким признакам можно понять, что она началась?

Вероятность такого сценария достаточно высока. Первым шагом является смена дислокации авианосца ВМС Франции «Шарль де Голь». Об этом уже было заявлено, но почему-то никто не обратил внимание на тот факт, что бомбить ДАИШ ВВС Франции удобнее от берегов Сирии, а не из акватории Персидского залива.

Вторым шагом будут провокации со стороны торгового и пассажирского флота Турции, которые начнут «случайно» оказываться вблизи кораблей ВМФ России. Нашу группировку начнут «опекать» корабли НАТО. Как это сейчас делает эсминец ВМС США Carney, находясь в нейтральных водах Кипра. Не стоит забывать про БПЛА, количество которых растет в зоне действия ВКС в разы. Их массированное появление рядом с группировкой тоже серьезный разведпризнак.

Третьи шагом могут стать отвлекающие провокации в Крыму или на турецко-армянской границе.

Как защититься от этой вероятной угрозы? Есть ли соответствующая «таблетка» у нашего министерства обороны?

Конечно, есть. В качестве незамедлительных мер необходимо привлечь подлодки проекта 636.3 из состава КЧФ для патрулирования, обнаружения и, в случае агрессии, уничтожения подводных лодок противника.

Насколько я в курсе, это уже сделано: подлодка проекта 636.3 «Ростов-на-Дону» шедшая с Балтики скорректировала свой курс и присоединилась к нашей группировке у берегов Сирии. В последующем, я думаю, её заменит такая же лодка по классу, а «Ростов-на-Дону» прибудет в порт приписки.

Но все-таки основным решением должно стать следующее. Современные антиторпедные комплексы «Пакет-НК» уже установлены на наши новые фрегаты проекта 22 350 и корветы проектов 20 380 и 20 385. Эти же корабли обладают комплексами обнаружения торпед на большой дальности. Поэтому чтобы не грянул гром, необходимо срочно решить вопрос об отправке этих кораблей к месту дислокации нашей группировки у берегов Сирии.

И тогда «Удар в спину 2» из-под воды не состоится?

Любую провокацию можно предотвратить, если во время принять все необходимые меры.

Беседовал эксперт Комиссии МГД по безопасности Дмитрий Ефимов