Москва, 9 декабря, 2015, 13:29 — ИА Регнум. Надежда умирает последней, но три миллиарда долларов, выданных в качестве кредита для поддержания экономики Украины, вернуть вряд ли удастся. Об этом в прямом эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» 9 декабря заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведев

«У меня есть ощущение, что не вернут, потому что жулики, — заявил Медведев. — И наши западные партнеры нам не только не помогают, но даже мешают. Если два правительства договариваются о займе — это суверенный заем, и никогда за всю свою историю Международный валютный фонд не ставил это под сомнение. То, что правительство Украины пытается «отгребать» и от других своих обязательств, неудивительно, но когда в МВФ начинают говорить о том, что это не совсем суверенный заем, а что-то другое — это чушь собачья… Если заем не возвращается — это означает дефолт, и очень неприятные последствия для государства. Но МВФ впервые за свою практику принимает решение, исходя не из юридических договоренностей, а по политическим соображениям».

Сложившаяся ситуация подрывает доверие к МВФ, уверен Медведев. В целом, полагает он, это свидетельство того, что современная финансовая система устроена несправедливо и неэффективно. «Бреттон-Вудские соглашения перестали работать, крупнейшие экономики мира не получают то, что им причитается. Эту систему надо реформировать», — подчеркнул он.

Что касается кредита Украине, то, заявил премьер-министр, Россия будет обращаться в суд. «Наша позиция — они должны платить по этому кредиту. Мы обращались к нашим европейским партнерам и к американцам, чтобы они помогли Украине, но за нее никто не поручился. Следовательно, в ее платежеспособность никто не верит. Умыли руки и сказали — пусть сама выплывает», — резюмировал Медведев.