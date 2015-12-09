Москва, 9 декабря, 2015, 10:07 — ИА Регнум. Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что сегодня говорить о Турции как о государстве, выбравшем европейский путь, не приходится, потому как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган «этот курс уже сломал». Об этом политолог говорил в эфире передачи «Структура момента» с Валерием Фадеевым на «Первом канале».

Цитата из «Структура момента»с Валерием Фадеевым. 08.12.2015. ОРТ Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян

В ходе передачи ведущий и гости студии обсуждали вопрос о присутствии турецких войск на территории Ирака. Так, кандидат исторических наук Икбаль Дюрре сказал, что наверняка за тем, что военные Турции в Ираке — глубокая причина, и «связано это с действиями России в Сирии». По мнению ученого, действия России в Сирии сильно снизили влияние Турции в этом регионе, поэтому, вводя вооруженные силы в Ирак, Анкара хочет усилить свою позицию на Ближнем Востоке.

«Это один из козырей», — отметил Дюрре. Далее ведущий задал в связи со сказанным логичный вопрос о том, имеют ли вообще теперь границы страны для Турции значение.

В свою очередь лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян отметил, что раньше режим Саддама Хусейна казался политикам мира неудобным, однако разрушение этой системы привело к хаосу.

«Вакуум, естественно, заполнился радикалами, потому что больше его заполнять нечем. Началась война, так сказать, всех против всех. Внутри этой войны мы видим некое поведение Турции», — обратил внимание политолог.

И Турцию как государство, заявил Кургинян, теперь нельзя, как прежде, связывать с турецко-европейским развитием, светскостью и нерушимостью границ. Политолог объяснил:

«Ясно, что Эрдоган этот курс уже сломал. По определению. На так называемый умеренный исламизм. Значит, Эрдоган движется уже в каком-то другом направлении».

Так, по словам лидера «Сути времени», мы видим сегодня новую Турцию. «Непонятно, взявшую подряд на антирусские действия или просто предлагающую себя в качестве некоего субъекта, который берет этот подряд». В таком случае естественно, что эта страна «плюет на международное право», потому как главной ее задачей является экспансия. Теперь, говорил политолог, кончилась эпоха Турции как национального светского государства.

«И теперь Турция на распутье. Любой путь на этом распутье, куда бы она ни пошла, нам опасен. «Серые волки» опасны, исламизм — опасно. Мы видим новую Турцию, а не только какого-то нехорошего Эрдогана», — подвел итог специалист.