Вашингтон, 9 декабря, 2015, 09:47 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в своей политике применяет давно обкатанную американскую схему: сначала создать террористическую организацию, а потом с ней бороться, пишет Мартен Пельтье, журналист французского издания Boulevard Voltaire.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его мнению, Обама, выигравший в 2008 году праймериз Демократической партии со слоганом «Yes we can» («Да, мы можем») приложил немало усилий, чтобы поддержать «Исламское государство». Именно Обама способствовал зарождению ИГ в Ираке, помешав Партии арабского социалистического возрождения (БААС) взять ситуацию под свой контроль, он косвенно снабжал боевиков оружием и покрывал их союзников — Саудовскую Аравию и Катар.

Сейчас же Обама стал «воинственным» и заявляет, что намерен уничтожить «Исламское государство» и любую другую организацию, которая хочет навредить США. Однако поддерживать Турцию, сбившую российский самолет в Сирии, президент США не прекратил.

Пельтье отметил, что выбранный президентом США на контрасте с воинственным Бушем «пацифист» Обама только и делал, что-либо воевал, либо поощрял военные действия в других странах. «Да, Обама может», резюмирует автор, имея ввиду привычное для американской политики — создать проблему и возглавить борьбу с ней. «Волшебный президент», — пишет Пельтье.