Москва, 9 декабря, 2015, 09:28 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил министра спорта Виталия Мутко с днем рождения, напомнив ему про интернет-мемы «лет ми спик фром май харт ин инглиш» и «ноу криминалити ин Раша», автором которых стал министр спорта.

photogovernment Виталий Мутко

Медведев в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram оставил комментарий под фотографией Мутко, которому 8 декабря исполнилось 57 лет. «С днем рождения, Виталий Леонтьевич. Э нью эра фо зе волд бигэн!» , — написал премьер-министр.

Ранее в качестве подарка на день рождения Виталий Мутко получил от президента РФ Владимира Путина самоучитель английского языка. Глава государства пожелал министру спорта «успехов в изучении».

Впервые английский язык министра спорта РФ взбудоражил интернет 2 декабря 2010 года, когда Мутко на заседании Исполкома ФИФА в Цюрихе прочитал с трибуны речь на английском языке. «Туморо митинг будет евро ассоциэйшен» и «лет ми спик фром май харт» особенно запомнились пользователям интернета.