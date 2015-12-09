Москва, 9 декабря, 2015, 04:40 — ИА Регнум. Депортация российских журналистов из Турции требует жёсткой реакции со стороны ОБСЕ и других международных структур. Об этом заявил уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД России Константин Долгов.

mid.ru Здание мид

По мнению представителя российского МИД, «беспардонно депортировав без объяснения причин российских журналистов, власти Турции продолжают растаптывать свободу слова и доступа к СМИ».

«Такое игнорирование Анкарой своих международных обязательств требует жесткой реакции ОБСЕ и других профильных международных структур», — подчеркнул Долгов.

Как передавало ИА REGNUM, 8 декабря МИД России проинформировал, что турецкие правоохранители задержали, а затем депортировали из страны сотрудников телеканала «Россия 1».

Ранее стало известно, что Турция ввела новые правила для российских журналистов, работающих на территории страны. Теперь сотрудники российских СМИ должны будут представлять в дипмиссию официальные письма от своего руководства с указанием цели визита, места и сроков посещения.

Читайте подробнее: Журналисты телеканала «Россия 1» депортированы из Турции