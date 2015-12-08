Москва, 9 декабря, 2015, 01:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает необходимым разработать программу стратегию развития футбола в стране до 2030 года. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и организационного комитета «Россия-2018» 8 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очевидно, что нам нужна четкая, адекватная программа действий, и в этой связи предлагаю подготовить общенациональную стратегию развития футбола до 2030 года», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

В числе приоритетов Владимир Путин назвал рост числа занимающихся данным видом спорта в России, а также успешные выступления российских футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания президент России заявил, что соперничество российских футбольных клубов «порой походит на борьбу кошельков» и поручил министру спорта Виталию Мутко представить «конкретные предложения по формированию понятной и адекватной системы финансовой деятельности профессиональных футбольных клубов».