Санкт-Петербург, 8 декабря, 2015, 21:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге умер последний участник штурма Рейхстага весной 1945 года — Николай Беляев. Отставному военному было 93 года. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила журналистам Валентина Ильина, подготовившая к изданию книгу «Пусть будет военная память строга. К истории знамени Победы».

Николай Беляев был выходцем из крестьян Тверской области. Он был знаком с Елизаветой Чайкиной, которая была секретарем подпольного райкома комсомола в Калининской области и организатором партизанского отряда, расстрелянной немцами в ноябре 1941 года.

В свою очередь, Беляев был комсоргом легендарного 756-го полка, бойцы которого первыми ворвались в здание Рейхстага в 1945 году.

После Победы в Великой Отечественной войне Беляев успел послужить на Тихоокеанском флоте. Затем он 40 лет подряд проработал на фабрике «Красное знамя». Свободное время Беляев посвящал историко-патриотической работе с молодежью.

По словам Ильиной, Беляев до последних дней вел активный образ жизни, не оставляя историко-патриотическую работу.