Дамаск, 8 декабря, 2015, 14:52 — ИА Регнум. Главными источниками финансирования террористической организации «Исламское государство» (ИГ) являются нефть, газ и золото. Об этом сообщает британское издание The Guardian, которое опубликовало план террористической группировки по контролю за территориями в Сирии и Ираке.

golden-inform.ru Золото

Экономический план, состоящий из 24 страниц, подробно описывает, как должна работать террористическая пропаганда, а также рассказывается, какими способами возможно установить централизованный контроль над нефтью, газом и другими важными источниками финансов.

Кроме того, в полученном документе затрагиваются и такие вопросы, как здравоохранение, образование, торговля, коммуникации и создание рабочих мест для членов группировки.

Британское издание не сообщает о том, как данный документ попал в редакцию газеты.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в ряде стран, в том числе в России.