Анкара, 8 декабря, 2015, 14:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу во время выступления в парламенте страны заявил о разработке альтернативных планов по реагированию на санкции России.

hornews.ru Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу

Власти Турции считают российское эмбарго «противоречивым», поскольку в отношении самой России действуют аналогичные меры.

«Мы готовы обсуждать с Россией все темы, но не будем терпеть, если нам начнут диктовать», — заявил Давутоглу. Турция не та страна, которой можно навредить, сказал он.

«Турция разрабатывает ответные меры на санкции. В случае необходимости мы сделаем ответные шаги. Но я надеюсь, что этого не понадобится», — подчеркнул Давутоглу. По его словам, предложение о санкциях обсуждалось на заседании правительства 7 декабря.