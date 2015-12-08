Вильнюс, 8 декабря, 2015, 12:02 — ИА Регнум. В Литве, в Юрбаркском районе, военные перепутали автомобили и обстреляли холостыми патронами машину гражданских лиц: у мужчины, который был за рулём, и его супруги — шок, сообщили ИА REGNUM в Департаменте полиции при МВД Литвы сегодня, 8 декабря. Физически они не пострадали.

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Инцидент произошел в полдень накануне, 7 декабря, на дороге Каунас — Юрбаркас — Шилуте — Клайпеда.

Женщина 1965 г.р. заявила полиции, что, когда она ехала с мужем на автомобиле VW Kombi, их машину обстреляли вооруженные мужчины в форме и масках. Что стреляли холостыми патронами, женщина заметила только тогда, когда муж приехал на автомобиле в деревню Жукай в Пагегяйском самоуправлении. Во время инцидента, по словам женщины, она и ее муж испугались и испытали стресс.

Установлено, что на месте происшествия проходили учения, организованные Министерством обороны Литвы, а в учениях должен был участвовать похожий автомобиль, поэтому военные по ошибке обстреляли VW Kombi.

Солдатам пришлось извиняться, а испуганные жители деревни в итоге забрали своё заявление из полиции. В Минобороны инцидент прокомментировали, уточнив, что солдаты учились устраивать засаду на трассе, а автомобиль, который имитировал цель, был также марки Volkswagen, такого же цвета, но не Kombi, а Caddy.