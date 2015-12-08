Берн, 8 декабря, 2015, 07:26 — ИА Регнум. Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) зарабатывает не только торговлей сирийской нефтью, но и продажей хлопка через Турцию. Такие данные опубликовала швейцарская газета Tribune de Geneve.

rus-img.com Хлопковое поле

«Хлопок представляет собой один из основных ресурсов Сирии, и он сейчас находится в руках ИГ, — говорится в статье. — Именно через Турцию идет этот хлопок, который дает с некоторых пор финансовые средства для операционных возможностей ИГ, проходя через руки цепочек посредников, которые зарабатывают себе на жизнь, обеспечивая хлопку отбеливание».

По данным издания, конечными потребителями хлопкового материала являются западные бренды, которые не всегда могут точно установить происхождение сырья.

Газета Tribune de Geneve отмечает, что данный бизнес приносит боевикам ИГ значительную прибыль, которая в совокупности с доходами от продажи нефти составляет существенный источник их финансирования.

Ранее аналитики американского исследовательского центра IHS сообщали, что ежемесячный доход ИГ достигает $80 млн.