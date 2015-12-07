Тирасполь, 7 декабря, 2015, 21:33 — ИА Регнум. Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в Белграде одобрил декларацию об урегулировании Приднестровского конфликта. Согласно декларации, Приднестровью предложен специальный статус в составе единого молдавского государства.

Приднестровье. 1992 год

Документ подготовлен представителями действующего председательства ОБСЕ, России, Украины, США, Европейского союза и Молдавии.

Спецстатус Приднестровья, в случае реализации предложений принятой декларации, будет гарантировать полное соблюдение политических, экономических и социальных прав и свобод для населения региона. Гарантами реализации условий по возможному урегулированию выступают ОБСЕ, Россия и Украина, при этом ЕС и США выступают в качестве наблюдателей, отмечает Федеральное агентство новостей.

Подписанты Декларации выступают за мирное и окончательное урегулирование Приднестровского конфликта на принципах соблюдения суверенитета и территориальной целостности Молдавии. По их мнению, «мирный процесс в регионе возможен только при условии сохранения территориальной целостности РМ», сообщают «Новости Приднестровья».