Симферополь, 7 декабря, 2015, 19:54 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион не планирует возобновлять закупки электроэнергии с Украины. Слова Аксенова передает сегодня, 7 декабря, «Крыминформ».

jar Морская галька

«Они перекрыли рынок поставок стройматериалов полгода назад, продовольствия — три месяца назад, воду в самом начале перекрыли. Электроэнергия — была последняя нитка, которая связывала нас с Украиной. Вот сегодня мы отрезаны уже полностью и не имеем намерений вновь поддерживать эти отношения», — заявил Аксенов.

Напомним, до 22 ноября Крым получал до 70% электроэнергии с Украины. В ночь на 22 ноября, активисты блокады Крыма взорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, по которым на полуостров попадала электроэнергия. Крым был полностью обесточен.

Крымские энергетики запустили на полную мощность все электростанции на полуострове. МЧС России доставило в Крым несколько мобильных газовых электростанций, а также множество генераторов. Был введен режим ЧС и график аварийных отключений.

Минэнерго РФ форсировало строительство энергомста в Крым из Краснодарского края по дну Керченского пролива. 2 декабря в Крым начала поступать первая электроэнергия из Краснодарского края.

Читайте также: Глава Севастополя: Мы проживем и без украинской электроэнергии