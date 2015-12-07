Симферополь, 7 декабря, 2015, 18:00 — ИА Регнум. Ульяновская область прислала в Феодосию вторую партию гуманитарной помощи с трёхфазными дизель-генераторами для феодосийских школ. О получении груза журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Феодосии Дмитрий Ачкасов.

«Мы подали заявку, она выполнена в полном объеме: 14 генераторов, 2 мотопомпы, которые позволят решать массу вопросов с подтоплением подвальных помещений, а также 2 бензопилы, которые тоже лишними не будут», — сказал Ачкасов.

Он поблагодарил коллег из Ульяновска и лично губернатора Ульяновской области Сергея Морозова за своевременную помощь в сложных для Крыма обстоятельствах.

Читайте также: Ульяновская область направила очередную партию гуманитарного груза в КрымПо словам Дмитрия Ачкасова, оборудование будет распределено между «объектами соцкультбыта Феодосийского региона» по решению местного штаба по ликвидации ЧС, заседание которого назначено на 8 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Ульяновск направил вторую партию гуманитарной помощи городу-побратиму. Ранее, 27 ноября, Ульяновская область уже передавала в Феодосию две грузовых машины и 32 источника автономного электропитания. Из 39 школьных и дошкольных учреждений Феодосии, благодаря помощи из Ульяновска получилось обеспечить однофазными генераторами семь образовательных учреждений, ещё для подключения восьми школьных котельных Феодосийского региона местный отдел образования попросил у Ульяновска трехфазные генераторы.

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