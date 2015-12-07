Дамаск, 7 декабря, 2015, 10:57 — ИА Регнум. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по складу боеприпасов армии Башара Асада в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Как сообщает агентство Reuters, в результате инцидента погибли четверо военнослужащих, еще 16 получили ранения.

rus-img2.com «Помощь» коалиции США

«Авиаудар был нанесен по складу с боеприпасами сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, — уточнил источник в сирийском национальном ополчении. — По нашим данным, погибли 4 военнослужащих, 16 ранены. Повреждено 2 танка. Здесь работала авиация международной коалиции».

По предварительным данным, самолеты коалиции, которую возглавляют США, намеревались атаковать территорию, находившуюся под контролем террористической группировки «Исламское государство». Однако по ошибке была задета часть военного лагеря, который был разбит недалеко от города Айяш.

Отметим, что факт нападения подтвердили и представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная коалиция наносит удары по позициям боевиков ИГ в Сирии с сентября 2014 года в обход СБ ООН.