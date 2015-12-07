Москва, 7 декабря, 2015, 09:41 — ИА Регнум. Отношение к Турции после того, как был сбит российский военный самолет Су-24, ухудшилось у 73% жителей России, почти у четверти осталось неизменным, при этом подавляющее большинство (94%) не собирается в ближайшее время отдыхать в этой стране, а еще 4% отказались от таких планов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

baltnews.lt Самолет

На вопрос о том, изменилось ли их отношение к Турции после инцидента, 23% респондентов ответили, что оно не изменилось. В целом большая часть опрошенных сообщила, что их отношение ухудшилось (58%) или скорее ухудшилось (15%). Затруднились ответить на этот вопрос 4% российских граждан, никто из респондентов не высказал позитивного отношения (варианты «улучшилось» или «скорее улучшилось» не назвал ни один из опрошенных).

Как следует из результатов опроса, 94% респондентов не собираются в ближайшее время отдыхать в Турции, 2% — собираются, но не знают, когда точно. Еще 4% опрошенных собирались поехать в эту страну, но теперь отказались от таких планов. Эта выборка репрезентирует 115 миллионов жителей России. Таким образом, 4%, ответивших «собирался, но не поеду» — это примерно 4,5 миллиона человек, а 2%, ответивших «собираюсь», — примерно 2,3 миллиона человек.

Опрос проходил 28−29 ноября 2015 года. Опрошены 1600 человек в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.