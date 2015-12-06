Москва, 6 декабря, 2015, 10:35 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о составе Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в России. Соответствующий документ опубликован сегодня, 6 декабря, на официальном сайте правительства.

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Председателем Координационного совета по развитию туризма назначена вице-премьер Ольга Голодец. Заместителем председателя Координационного совета назначен министр культуры РФ Владимир Мединский.

В состав Совета вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной думы и Совета Федерации, образовательных и общественных организаций, связанных с развитием внутреннего и въездного туризма в России.

Ранее сообщалось, что основными задачами совета, образованного 21 ноября, является создание основных направлений для совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов внутреннего и въездного туризма. Также совет должен обеспечить согласованную работу федеральных и региональных властей при создании и реализации программ, мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.