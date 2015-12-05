Москва, 5 декабря, 2015, 17:17 — ИА Регнум.



Скриншот 5 декабря, 17.00

Вечером 4 декабря на сайте «Апсны.ру» было опубликовано анонимное «Открытое письмо актива и членов РОО «Апсадгьыл» генеральному директору агентства «Regnum» Юлии Крижанской и главному редактору Модесту Колерову» (см. иллюстрацию), в котором, в частности, говорится об опубликованной агентством статье Александра Куркина «Россия или Турция? Абхазский выбор» и специально об этой её части:

«Президент Абхазии Рауль Хаджимба и депутаты парламента, включая оппозиционный блок, всецело высказались за солидарность с Россией. <…> Позиция Сухума очевидна, ведь в таком непростом регионе, как Кавказ, экономическая и военная помощь России является единственной гарантией не только от испытывающего комплекс неполноценности грузинского империализма, но и от возможного появления непрошеных любителей «мирового халифата». <…> Однако абхазское общество не столь однозначно в своих оценках кризиса отношений России и Турции. В частности, председатель международного фонда «Апсны», герой войны с Грузией 1992−1993 годов, Сонер Гогуа выразил сомнение относительно полного разрыва отношений с Турецкой Республикой. Он также подчеркнул, что большая часть инвестиций в абхазскую экономику — турецкие, а не российские, а прекращение торговли с турками приведёт и без того бедную республику к крайней нищете. Помимо того, он отметил и опасность разрыва отношений с диаспорой и предложил задуматься о столь радикальных действиях в отношении с Турцией, выразив тем самым мнение очень многих представителей абхазского общества».

А «Открытое письмо» гласит, в частности:

«Актив и члены РОО «Апсадгьыл» с глубоким вниманием относятся ко всему комплексу вопросов, который затрагивает абхазо-российские отношения. <…> Это дает мне и моим товарищам право полемизировать и даже предъявлять претензии тем российским экспертам и СМИ, которые своими отдельными высказываниями могут навредить данным отношениям. В первую очередь, за счет того, что такие высказывания вызывают негативный фон в абхазском обществе. А в некоторых случаях мнение отдельных псевдо-экспертов, к сожалению, может быть принято и за мнение политических кругов России. Особенно если они пользуются уважаемыми и авторитетными в России и Абхазии информационными площадками. <…> Фактически Абхазии брошено обвинение в том, что она является скрытым врагом Российской Федерации. <…> несколько слов об интервью президента Международного фонда «Апсны», высказывания которого было представлено в качестве аргументов автором статьи. Мы с большим уважением относимся к своему другу, ветерану и репатрианту Сонеру Гогуа. Вместе с тем не согласны с его мнением, что присоединение Абхазии к мерам, которые Россия вводит в отношении к Турции, могут отрицательно отразиться на экономике Абхазии» и т.д.

ИА REGNUM не подвергает сомнению право анонимного автора «Открытого письма и РОО «Апсадгьыл» свободно, в рамках действующего законодательства о СМИ, «полемизировать и даже предъявлять претензии», тем более что львиная доля его претензий на самом деле касается позиции Сонера Гогуа. Точно такое же право принадлежит любому автору СМИ, в том числе Александру Куркину.

«Мнение отдельных псевдо-экспертов, к сожалению, может быть принято и за мнение политических кругов России. Особенно если они пользуются уважаемыми и авторитетными в России и Абхазии информационными площадками», — говорится в «Открытом письме». К столь же глубокому сожалению, содержание самого «Открытого письма», включая его оформление на сайте уважаемого и авторитетного издания «Апсны.ру», тоже может быть принято за мнение политических кругов Абхазии. И это коллективное высказывание следует признать категорически неприемлемым и катастрофическим для «кругов» Абхазии, ибо оно зримо (в опубликованной в «Открытом письме» карте) выражается в ОТРИЦАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ Абхазии от Грузии, признанной Россией.

В своей ежедневной работе ИА REGNUM с 2003 года признаёт Абхазию в качестве независимого государства, рассказывает о его внешней и внутренней политике и потому уверено: подлинный враг Абхазии и её многонационального народа — тот, кто отрицает её независимость, признанную Россией, а не тот, кто цитирует провокационное заявление Сонера Гогуа, на адекватную политическую оценку которых у автора «Открытого письма» не находилось ни гнева, не смелости, пока это заявление не процитировал автор ИА REGNUM.