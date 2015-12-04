Москва, 4 декабря, 2015, 21:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день и Минск, и Москва сдвинули на второй план вопросы укрепления Союзного государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил исполнительный директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «Очевидно, что в последние годы вопрос построения Союзного государства России и Белоруссии отошёл на второй план как во внешнеполитической повестке Москвы, так и Минска. Ситуация вокруг Украины во многом сподвигла президента Белоруссии Александра Лукашенко выбирать многовекторный характер внешней политики Минска. В последние годы его усилия построены на попытку устранить изоляцию Белоруссии со стороны западных партнёров. Поэтому масштабы и темпы интеграции значительно снизились», — сказал Добромелов.

runet-id.com Григорий Добромелов

По его словам, сегодня говорить о наличии полноценного Союзного государства не приходится: «По всем ключевым вопросам, которые важны для Москвы, Лукашенко занимает выжидательную позицию, либо не принимает сторону Москвы. При этом Белоруссия остаётся важным партнёром для Москвы, и, конечно, единовременно отказаться от Союзных обязательств сейчас невозможно. Другое дело, что это больше взаимодействие двух отдельных государств, нежели отдельного государственного образования, и уже о каком-либо дальнейшем сближении говорить вряд ли приходится».

Добромелов напомнил, что одновременно с этим есть другой процесс построения евразийского экономического пространства — с участием Казахстана, Белоруссии и России: «Здесь не политические, а экономические темпы продвижения значительно выше. Другое дело, что на фоне антироссийских санкций и геополитических изменений последней пары лет и эффект от экономического объединения, и желание и стремление партнёров укреплять масштабы интеграции значительно снизились».

Специалист не считает назревшей проблему национализма в Белоруссии: «Что касается национальных тенденций — я бы всё же не называл их националистическими в отношении Белоруссии, поскольку это, скорее, стремление найти некую национальную обособленность для Белоруссии. Москва, безусловно, должна работать на общем культурном пространстве, и механизмы мягкой силы должны использоваться. Ошибка Украины должна научить Москву, что нельзя уповать лишь на существование некоего единого языкового и культурного пространства и на его вечность».

Он призвал работать с государствами, которые являются для России приоритетными с точки зрения сохранения русского единого культурного и языкового пространства: «Причём работать и вкладывать ресурсы в два раза больше, чем во взаимодействии посредством мягкой силы с теми странами, которые являются нашими оппонентами. Москва пока этого не поняла, и если не работаем мы — работают против нас. Поэтому эти тенденции объяснимы, но увязывать какие-то политические или экономические отношения с Минском с культурными вопросами было бы неправильно — мы должны делать эти вещи параллельно. А выставлять какие-то ультиматумы или давить на наших партнёров — это путь, по которому мы уже шли в отношении Украины. Что мы получили — мы расхлёбываем сейчас, уже на протяжении двух лет».

Эксперт выразил уверенность в том, что позиция Минска в событиях последнего была дружественно-нейтральной: «Для Москвы это тоже было достаточно важно. Это и ситуация с Крымом, и ситуация с Украиной. Нельзя сказать, что были какие-то явные дружеские шаги и внешнеполитическая поддержка со стороны Белоруссии, но явно недружественных шагов со стороны Минска мы также не наблюдали».

При этом Добромелов подчеркнул, что угроза разворота Минска на Запад вполне реальна: «Но, опять же, если не работаем мы, если мы не предоставляем партнёрам привлекательной модели будущего в союзе с Москвой, то, естественно, наши партнёры начинают искать эту модель будущего в союзе с другими странами, которые сейчас выглядят для них оппонентами. Это вполне естественно и вполне органично для них. Поскольку Москва не предлагает такой модели будущего для Минска, вполне естественно, что Минск ищет другие варианты».

Политолог считает, что это вполне прагматическая и пробелорусская позиция: «Я долгое время говорил о том, что нашим коллегам с Украины не хватает именно проукраинской позиции: они всегда занимали либо промосковскую, либо прозападную позицию. В этом плане Лукашенко в большинстве своих решений занимает именно пробелорусскую позицию. Всё будет зависеть даже не столько от Минска, сколько от Москвы: если Москва сможет создать привлекательную модель будущего, Лукашенко, конечно же, выберет Москву. В том случае, если мы не предложим таковой модели, Белоруссия будет спокойно дрейфовать в сторону Запада, который примет её с распростёртыми объятиями, понимая, что это значительно ослабит Кремль».

При этом он полагает, что России есть чему поучиться у официального Минска: «Какой опыт от постсоветской Белоруссии может перенять Россия? Первое — это, конечно же, промышленность. Лукашенко, при всей сложности его экономической политики, не даст уничтожить ни одно белорусское промышленное предприятие, что происходило у нас в 90-е годы. Сейчас мы только возвращаемся к тому, от чего Лукашенко сберёг Белоруссию. Второе — это, конечно, сельское хозяйство. Опять же, во многом мы сейчас идём по пути Белоруссии, когда мы начинаем ориентироваться в своей экономической политике на сильное экспортоориентированное сельское хозяйство. Белоруссия этот путь уже прошла».

Помимо этого, Добромелов считает, что у Белоруссии стоит поучиться навыкам работы с региональными элитами и региональными СМИ: «Лукашенко не стеснялся общаться и приглашать в пресс-туры российские регионы, тем самым выстраивая с ними рабочие взаимоотношения. Понятно, что для любого журналиста встреча с президентом другой страны — это очень важный и престижный вариант. Мы же, к сожалению, не работаем с региональными элитами Белоруссии, не работаем с региональной белорусской прессой, и, в принципе, считаем, что контактов просто на уровне высшего руководства вполне достаточно для того, чтобы проводить свою политику — это не так».

С другой стороны, продолжает он, у Белоруссии есть свои негативные стороны, к которым Россия тоже начинает дрейфовать: «Начиная от жёсткой регулированности СМИ, к которому мы в итоге, я надеюсь, не придём, и заканчивая жёстким контролем общественных организаций. Белоруссии здесь нужно смотреть на политику Кремля, который, несмотря на усилившиеся за последние два года авторитарные тенденции, сохраняет вполне гибкую конкурентную политическую среду».

Эксперт высказал идею о том, что в плане выстраивания политического пространства Москва ушла на несколько шагов дальше, чем Минск: «Во-вторых, что касается систем работы с малым и средним бизнесом, то здесь у нас лучше устроены механизмы, в первую очередь, финансово-экономические. Вот здесь Белоруссии можно поучиться у Москвы. Москва, в отличие от Запада, финансирующего в Белоруссии ряд НКО, партий, СМИ и экспертных групп, вкладывается в фигуру Лукашенко потому, что мы не умеем грамотно работать — здесь Лавров был прав. Увы, мы не научились работать с «третьим сектором», мы не научились работать с аналитическими центрами и создавать их за рубежом. А вот наши оппоненты как раз это умеют».

Беда всей внешней политики Кремля, уверен Добромелов, состоит в том, что Россия и финансово вкладывается в фигуры, а не в институты, и в условиях кризиса начинает работать не в рамках создания проблем для институтов, а дискредитирует конкретных политиков, не понимая, что так она ничего не добивается: «Мы лишь добиваемся их ухода, но на их место придут ещё более радикальные люди, а антироссийские институты как работали, так и будут работать. Увы, мы, несмотря на пример Украины, который должен был ушатом холодной воды отрезвить всех наших персон, которые занимаются выстраиванием внешнеполитического курса в СНГ, каких-либо серьёзных выводов из украинского кризиса мы не сделали».

Что касается «украинских ошибок», которые Россия повторяет в Белоруссии, то здесь эксперт посетовал на неиспользование инструментов мягкой силы: «Мы не поддерживаем русскую культурную и языковую среду, мы не работаем с институтами гражданского общества, мы не создаём российско-белорусские институты, мы не занимаемся анализом политических процессов и экономических проблем, которые происходят в Белоруссии, мы очень слабо взаимодействуем по линии межрелигиозных контактов, мы фактически никак не влияем на рост католических и протестантских настроений в Белоруссии. Поэтому все ошибки, которые мы допустили на Украине в течение последних 20 лет, мы плавно и уверенно наступаем на те же самые грабли в Белоруссии».

Напомним, на сегодняшний день Россия состоит в ряде интеграционных проектов с Белоруссией. Помимо Союзного государства, РФ и Белоруссия являются полноправными членами Евразийского экономического союза, в который, помимо этих двух стран, входят Армения, Казахстан и Киргизия.