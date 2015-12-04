Чебоксары, 4 декабря, 2015, 21:26 — ИА Регнум.



Визит недели

Ньюсмейкером недели можно назвать приволжского полпреда Михаила Бабича, который провёл в Чувашии несколько окружных совещаний. При этом все они проходили в закрытом режиме, прессе позволили сделать только протокольные записи. Хотя уже по обращению полпреда, который ситуацию назвал напряжённой, а по отдельным случаям даже не вписывающейся «ни в какие рамки», можно было предположить, что разговор был жёстким и адресным. Полпред президента в ПФО назвал худшие регионы в решении вопросов ветхого жилья и обеспечения жильём детей-сирот. Чувашии досталось за ужасающие условия в аварийных домах в Чебоксарах. «Мы здесь, в Чебоксарах, также посмотрели дома, в которых люди прожили 45 лет. Ну, послушайте, в 21-м веке разве можно так жить? Инвалиды в инвалидных колясках, удобства во дворе», — был эмоционален Бабич.

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Указ главы депутатам не указ

Беспрецедентное решение, принятое депутатами Госсовета, обрастает различными комментариями в сети и бурно обсуждается общественностью. Вопросы штатной численности парламентского аппарата неожиданно сплотили единороссов и оппозицию. Депутаты отказались поддержать рекомендации о сокращении штата госслужащих, которые даны в указе главы региона Михаила Игнатьева, отметив при этом лицемерие самой власти: вопреки указу и публичным заявлениям о 10-процентном сокращении, в администрации главы Чувашии численность чиновников после выборов возросла на 12 человек. Депутаты восстали: из 40 проголосовавших только двое поддержали оптимизацию аппарата Госсовета, а фактически — Михаила Игнатьева и его указ.

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Отказная от побратимства

Духовное управление мусульман республики распространило заявление «о прекращении любого сотрудничества» с официальными исламскими религиозными организациями Турции. Эта «крайняя мера» продиктована «необходимостью выразить решительный, духовный протест против действий политиков» Турции.

Чебоксары «в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией» в одностороннем порядке расторгли соглашение о побратимстве с Анталией, которое было заключено в 2001 году. На местном форуме мнения по поводу этого решения разделились. «Вместо извинений перед братской Россией турки поспешили жаловаться в НАТО. Братья так не поступают», — пишут, в частности, пользователи, предлагая в качестве альтернативы сделать побратимом израильский Эйлат и создать город-сад на берегу Красного моря.

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Кандидаты в банкроты

Два крупных предприятия могут стать банкротами. На старейшем предприятии дорожно-строительной отрасли Чувашии — ОАО «Чувашавтодор» — вводится процедура наблюдения. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Чувашии, удовлетворив заявление одного из ООО, которому предприятие задолжало более 2,36 млн рублей. Примечательно, что введение процедуры наблюдения поддержали Минтранс Чувашии и само предприятие.

Большие долги скопило ООО «Коммунальные технологии» (КТ), рискуя также попасть под внешнее наблюдение. Только задолженность за газ превысила 577 млн рублей (на 1 декабря 2013 года — 172,8 млн рублей, на 1 декабря 2014 года — 240,6 млн рублей). Отметим, что в КТ в очередной раз сменился директор: предприятие возглавил экс-руководитель ипотечной корпорации Чувашии Дмитрий Крюков.

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Смертельный алкоголь

По-прежнему в повестке дня алкогольная тема. На этой неделе правоохранительные органы сообщили о том, что в рамках уголовного дела о гибели людей от суррогатного спиртного в Москве задержан предприниматель, подозреваемый в его распространении. Изъято 160 тыс. бутылок. Официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил в одном из интервью, что уголовные дела об отравлении суррогатами в регионах могут объединить. Напомним, в ноябре в Чувашии зафиксировано три смертельных исхода после употребления поддельных алкогольных напитков. Жертвы также были в Оренбургской, Московской, Курской областях и в Красноярском крае. Следователи предполагают, что контрафактный алкоголь в регионы был завезен из Москвы.

Между тем, в Чувашии в январе-сентябре 2015 года зарегистрировано 972 случая отравления от употребления спиртсодержащей продукции. Это на 29,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Со смертельным исходом зафиксировано 278 случаев.

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Прозаседавшиеся и внедряющие чувашский язык в технологии

Объектом обсуждения в соцсетях стал прошедший в республике «Совет по развитию гуманитарной науки», состоявшийся в доме правительства. При этом интерес вызвало даже не само заседание, а название совета и, собственно, релиз пресс-службы администрации главы Чувашии. «Какая печаль: у нас в Чувашии только одна гуманитарная наука существует. Правда, так и не поняла, какая?», — пишет, в частности, один из пользователей. В самом пресс-релизе о мероприятии встречаются и такие перлы: «внедрение чувашского языка в информационно-компьютерные технологии»… «Сокращать непрофессионалов надо, а не заседать, — поддержал тему сокращения чиновников другой пользователь. — Не за себя, за державу обидно».

Тайная полиция

В Чебоксарах Госавтоинспекция провела первый рейд на машинах без опознавательных знаков и надписей, фиксируя на камеру нарушения водителей и ориентируя ближайшие экипажи ДПС. За первый час скрытого контроля выявлено около 15 нарушителей, оформлены административные материалы. В ГИБДД Чувашии сообщают, что подобные рейды планируется проводить регулярно не только в Чебоксарах, но и по всей республики.

Отметим, что в 2016 году скрытое наблюдение может проводиться полицейскими не в служебной экипировке, а в штатской одежде. Впервые о возможности введения подобного скрытого патрулирования рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на заседании правительства в конце октября. В Москве скрытое наблюдение ввели после несколько резонансных ДТП, когда Porsche и Ferrari на большой скорости протаранили несколько машин и сгорели.