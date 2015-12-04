Минск, 4 декабря, 2015, 16:58 — ИА Регнум. Почти полгода потребовалось Александру Лукашенко на раздумья об ответе на обращение белорусских общественных объединений, просивших руководителя постсоветской республики «пристально рассмотреть обстоятельства, связанные с осквернением памятника А.С. Пушкина в Могилёве, и принять меры по восстановлению его в первозданном виде, и недопущению в будущем ситуаций, которые могут нанести ущерб белорусско-российской дружбе». В итоге он так и не решился ответить на обращение к нему, поручив сделать это министерству культуры, действия которого оспаривали 12 НГО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ответ Могилёвского облисполкома председателю Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при посольстве России в Белоруссии А.Е. Геращенко, стр. 1

«В Могилеве произошёл грубый и вопиющий акт вандализма, оскорбляющий глубинные чувства российского и белорусского народов», — говорилось в обращении к руководителю постсоветской республики, направленном в июле и долгое время остававшемся без ответа.

Наконец, в начале декабря общественные организации получили ответ на своё обращение, но не из Администрации президента, а из Минкультуры. В ответе министерства, с которым могилёвские чиновники согласовали удаление пушкинских строк вскоре после торжественной установки памятника, нет ответа по существу.

«Министерством культуры поддержано предложение об установке памятника-бюста А.С. Пушкину в Могилёве. Также данный вопрос согласован с главой государства», — сказано в письме от 30 ноября 2015, которое подписала первый замминистра культуры Белоруссии Ирина Дрига.

В письме говорится также, что ответ подготовлен «в соответствии с поручением» Администрации президента. Дрига сообщила, что установка памятников-бюстов в областных центрах и городе Минске (также являющемся областным центром, но имеющем особый статус, — прим. ИА REGNUM) осуществляется по решению местных органов власти на основании заключения Минкультуры по согласованию с президентом республики. В документе сказано также, что предложения по установке памятника Пушкину были внесены Могилёвским горисполкомом в Минкультуры письмами от 5 и 12 июня, которые поступили в министерство 11 и 15 июня соответственно.

«В письмах горисполкома предложения о размещении на памятнике-бюсте отрывка из стихотворения А.С. Пушкина «Клеветникам России» не содержались», — сказано в ответе министерства на обращение НГО к Александру Лукашенко.

Судя по датам переписки Могилёвского горисполкома с Минкультуры, местные власти принимали решения в режиме пожарников и несут прямую ответственность за свои действия, но не только они — и министерство тоже. В ответе министерства, как и в полученных ранее ответах чиновников исполкомов Могилёва и Могилёвской области, отсутствует обоснование неприязни к творчеству классика мировой литературы, в частности — неприятие ими стихотворения А.С. Пушкина «Клеветникам России».

Таким образом, чиновники Белоруссии косвенно подтверждают выводы ряда экспертов о том, что руководство постсоветской республики отождествило себя с теми, кого русский гений подверг уничижающей критике почти два века назад. Не осталось без внимания экспертов и НГО поведение в данной ситуации кавалеров медали Пушкина, получивших награду от президента России — большинство из них отмолчалось, а некоторые активно выступили против установки памятника Пушкину.