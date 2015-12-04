Вашингтон, 4 декабря, 2015, 10:44 — ИА Регнум. В американском штате Миннесота скончался известный рок-музыкант Скотт Вэйленд. Как передает портал TMZ, тело 48-летнего мужчины было обнаружено 3 декабря в автобусе, который предназначался для поездок группы Scott Weiland & the Wildabouts.

kinopoisk.ru Скотт Вэйленд

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить причину смерти музыканта. Известно, что мужчина ранее страдал от зависимости к наркотикам.

Отметим, что коллектив группы Scott Weiland & the Wildabouts из-за данной трагедии отменил свое вечернее шоу.

Другие подробности пока неизвестны.