Москва, 4 декабря, 2015, 10:05 — ИА Регнум. Налоговая обстановка, как и экономическая ситуация в России настоящее время оставляет желать лучшего. Малый бизнес находиться в тяжелейших условиях, упала платежеспособность населения и соответственно спрос, а налоги для предпринимателей остались прежними, в Москве вообще дополнительно ввели торговый сбор. Об этом заявил руководитель комитета по городскому хозяйству и экономической политике Московского отделения «ОПОРЫ России» Станислав Супрунов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM текст послания президента России Федеральному Собранию.

opora.ru Руководитель комитета по городскому хозяйству и экономической политике Московского отделения «ОПОРЫ России» Станислав Супрунов

«В данных условиях инициатива президента РФ Владимира Путина дать право регионам снижать налог на прибыль до 0%, послужит сигналом для глав регионов, наконец, обратить внимание на бизнес. К тому же есть указание повысить вклад в ВВП от малых и средних предприятий», — подчеркнул эксперт.

«Еще одна идея, озвученная в ходе послания президента о создании «проектного офиса», на мой взгляд, поможет бизнесу получить «одно окно», которое будет решать их проблемы. Сейчас работает много различных ведомств и органов власти, где надо получать согласования и разрешительную документацию. При этом каждый из них может задержать реализацию проекта, в результате чего время от начала проекта до его окончания иногда сильно затягивается. Механизм сопровождения проектов будет способствовать улучшению предпринимательского климата в стране и привлечению зарубежных инвесторов», — отметил Супрунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в послание Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставить регионам России право снижать до нуля ставку налога на прибыль в рамках специальных инвестпроектов для предприятий, занимающихся импортозамещением. Президент подчеркнул, что «регионы «должны иметь стимулы укреплять свою экономическую базу».