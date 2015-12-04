«Нулевой налог на прибыль — сигнал регионам обратить внимание на бизнес»
Москва, 4 декабря, 2015, 10:05 — ИА Регнум. Налоговая обстановка, как и экономическая ситуация в России настоящее время оставляет желать лучшего. Малый бизнес находиться в тяжелейших условиях, упала платежеспособность населения и соответственно спрос, а налоги для предпринимателей остались прежними, в Москве вообще дополнительно ввели торговый сбор. Об этом заявил руководитель комитета по городскому хозяйству и экономической политике Московского отделения «ОПОРЫ России» Станислав Супрунов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM текст послания президента России Федеральному Собранию.
«В данных условиях инициатива президента РФ Владимира Путина дать право регионам снижать налог на прибыль до 0%, послужит сигналом для глав регионов, наконец, обратить внимание на бизнес. К тому же есть указание повысить вклад в ВВП от малых и средних предприятий», — подчеркнул эксперт.
«Еще одна идея, озвученная в ходе послания президента о создании «проектного офиса», на мой взгляд, поможет бизнесу получить «одно окно», которое будет решать их проблемы. Сейчас работает много различных ведомств и органов власти, где надо получать согласования и разрешительную документацию. При этом каждый из них может задержать реализацию проекта, в результате чего время от начала проекта до его окончания иногда сильно затягивается. Механизм сопровождения проектов будет способствовать улучшению предпринимательского климата в стране и привлечению зарубежных инвесторов», — отметил Супрунов.
Как сообщало ИА REGNUM, в послание Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставить регионам России право снижать до нуля ставку налога на прибыль в рамках специальных инвестпроектов для предприятий, занимающихся импортозамещением. Президент подчеркнул, что «регионы «должны иметь стимулы укреплять свою экономическую базу».